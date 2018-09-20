Bakan Albayrak’tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak canlı yayında Yeni Ekonomi Programı ve enflasyona dair açıklamalarda bulundu. Albayrak enflasyonun ekim ayından itibaren düşeceğini söyledi. Öte yandan Albayrak, bugün açıklanan mali durum tespit çalışmasının pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN Türk canlı yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Albayrak’ın açıklamalarından satır başları:

Enflasyonu gündemden çıkaracağız. Enflasyon ekimden itibaren düşecek. 2019’da enflasyonda iyileşme olacak. Yaklaşık 1 buçuk iki aydır yaşananlara baktığımızda özellikle özel sektöre tahribat yaptı. Son bir buçuk iki yıldır yaşanaların bankacılık sektörüne de etkisi oldu.

Karşı karşıya kalabileceğimiz sorunlarla etkin mücadele için bugün açıkladığım mali durum tespit çalışması başlatacağız. Pazartesi günü mali durum tespitine başlayacağız.

“KAMU TARAFINDA GÜÇLÜ PERFORMANSLAR VAR”

Algıyı değil gerçekliği sahaya koyalım. Türkiye’nin temelleri sağlam. Türkiye toplam borçluukta iyi durumda. Güçlü ve cesur adımlar korkusuzca atılacak. Eylem planları bu yıl bitmeden açıklanacak. Planların 3 yıl boyunca zaman hedef ve atılması gereken adımlar 3 ayda bir periyodik olarak somut noktaya erişecek. Türkiye’de kamu tarafında güçlü performanslar var. Türkiye ekonomik büyümeyi tek başlına başardı.

Kamu bankalarında sıkıntı yok. Kamu bankalarında yıl sonuna kadar rahatlığımız var. Uluslararası piyasalarda oluşan süreç kredibilite açısından bakıldığında mali politikalarla atılan adımlar TCMB’nin bu ayki adımları ve OVP ile bu sürecin ekonomi açısından sağlam bir şekilde devam edeceği görülüyor. Türkiye’nin bilanço düzeyi çok güçlü.

“SIKI PARA POLİTİKASI 2019’DA HAYATA GEÇECEK”

En kötü senaryoda bile Türkiye’nin toplam ülke borçluluğu gelişmekte olan piyasadaki ülkelerin ortalamasının yarısı kadar. Sıkı para politikası 2019’da hayata geçecek. Değişim ve Dönüşüm Ofisi kurduk.

Yeniden yapılandırma süreci başlattık. Pazartesi bankalarda yapılandırma başlayacak. Turizm rakamları çok verici. Kişi başı döviz getirisi açısından rakamları anlamlı seviyeye çıkaracağız.

Dünyada son 10 yıldır gelişmekte olan piyasalarda çok farklı bir dönem yaşandı. Bütün bu reme baktığımızda Türkiye bütün bu süreçlerden yaşadığı badirelerin her birinden güçlenerek çıkan çok nadir ülkelerden bir tanesi.

Emlakbank ve Kalkınma Bankası’na sonuna kadar destek olacağız. 3 ayda bir raporlama yapılacak ve kurumların karnesi olacak. Tatlı bir rekabet ortamı yaratılacak.

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