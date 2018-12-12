Bakan Albayrak’tan tahvil ihracı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcı ilişkileri zirvesinde şu açıklamalarda bulundu:
*Maliyet baskısında azalmayla önümüzdeki dönemde ÜFE ve TÜFE’de olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olacağız
*Sıkı makro politikalar ve yapısal tedbirlerle enflasyon kademeli azalacak
*Öncü göstergelerdeki görece iyileşmeler önümüzdeki dönemde büyümenin sürdürülebilir patikada gerçekleşeceğine işaret ediyor
*İç ve dış pek çok olumsuzluk yaşadığımız dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyümesine devam etmesi zamanında aldığımız güven artırıcı tedbirlerin işe yaradığına ve sağlam duruşa işaret etmekte
*İhracatta yıl sonu 170 milyar dolar hedefine yakın bitirmeyi başarmış olacağız
*YEP’te koyduğumuz hedefleri teker teker yerine getirerek piyasadaki güvenin daha da güçlenerek artmasını izleyeceğiz
*Mart’ta gerçekleşecek seçimlere rağmen disiplinden sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe ile 2019’u yöneteceğiz
REUTERS
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