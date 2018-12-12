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Bakan Albayrak’tan tahvil ihracı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pazartesi günü bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz" dedi.

android-time 12:09
Haberler Ekonomi
Bakan Albayrak’tan tahvil ihracı açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pazartesi günü bireysel yatırımcıya döviz cinsi tahvil ihracına başlıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yatırımcı ilişkileri zirvesinde şu açıklamalarda bulundu:

*Maliyet baskısında azalmayla önümüzdeki dönemde ÜFE ve TÜFE’de olumlu gelişmelerin devam etmesine şahit olacağız

*Sıkı makro politikalar ve yapısal tedbirlerle enflasyon kademeli azalacak

*Öncü göstergelerdeki görece iyileşmeler önümüzdeki dönemde büyümenin sürdürülebilir patikada gerçekleşeceğine işaret ediyor

*İç ve dış pek çok olumsuzluk yaşadığımız dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyümesine devam etmesi zamanında aldığımız güven artırıcı tedbirlerin işe yaradığına ve sağlam duruşa işaret etmekte

*İhracatta yıl sonu 170 milyar dolar hedefine yakın bitirmeyi başarmış olacağız

*YEP’te koyduğumuz hedefleri teker teker yerine getirerek piyasadaki güvenin daha da güçlenerek artmasını izleyeceğiz

*Mart’ta gerçekleşecek seçimlere rağmen disiplinden sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe ile 2019’u yöneteceğiz

REUTERS

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Son güncelleme: android-time 12:2812.12.2018
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