Bakan Eroğlu’na göre işsizliğin nedeni iş beğenmeyenler!

Afyonkarahisar'da konuşan Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun işsizlik hakkında yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı. Bakan Eroğlu'na göre hemen hemen her gün iş başvurusu için sırada bekleyen insanların haber olduğu, açılan ilanlara rekor başvuru yapılan Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanıyormuş!

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar’da konuştu. İşsizlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, “Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik” ifadelerine yer verdi.

TÜİK: 3 MİLYON 210 BİN KİŞİ İŞSİZ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye’de 3 milyon 210 bin kişi işsiz durumda. İşsizlik seviyesi Mayıs ayında yüzde 10.1 olarak gerçekleşti ve çok uzun süredir çift hanede.

Yine TÜİK verilerine göre genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 17,7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

İşsizlik, problemi hemen hemen her dönem Türkiye’nin önde gelen problemleri arasında yer alırken Bakan Eroğlu’nun yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı.

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