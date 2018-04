Bakan Fakıbaba’dan kırmızı et açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, et fiyatlarıyla ilgili her türlü düzenlemenin yapılacağını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür Merkezinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Fakıbaba, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Fakıbaba, toplantının ardından basın mensuplarına et fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fakıbaba, “Et stratejik bir protein ve gıda maddesidir. Bizler her bir fiyatlar yükseldiği zaman, halkımızın da pahalı et yememesi adına hükumetimizin alacağı kararlar olur. Yani spekülatif hareketlere hükumetimiz izin vermez. Eti Ramazan ayı geliyor diye hayvanı sakla, fiyatları yükselsin, hayvanı yağlandır, ondan sonra vatandaş yüksek fiyatla yesin, buna hükumetimiz müsaade etmez. Zaman zaman geçici olarak ithalatlar yapılabilir. Ama bunlar yapılırken hep besici kardeşlerimiz ve çiftçi kardeşlerimiz ve hayvancılıkla anadan babadan uğraşan, üreten hayvancılık yapan kardeşlerimizi düşünerek, halkımızı düşünerek, bazı önlemler hükumetimiz tarafından alınacak. Onun için böyle spekülatif hareketlerle piyasa et fiyatını kimse yükseltmesin. Yükselttiği takdirde mutlaka hükumetimiz alacağı kararlar vardır. Şu anda o duyumlar gelmektedir. Ve bu konuda da hükumetimiz çalışmaktadır. Mutlaka ve mutlaka üreticimizin de mağdur olmayacaktır. Üreticimizin de Allah razı olsun diyeceği ama tüketicimizin de ama bu et çok pahalı bu eti ben yiyemeyeceğim demeyeceği bir fiyatı mutlaka sağlayacağız. Bundan iki taraf da rahat olsun” diye konuştu.

Bakan Fakıbaba açıklamasının ardından ilçede çeşitli temaslarda bulunmak için kültür merkezinden ayrıldı.

Toplantıya Bakan Fakıbaba’nın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Kemalettin Yılmaztekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ve Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan da bulundu.

İHA