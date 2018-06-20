Bakan Özhaseki: Anlaştıkları müteahhit bir tanesi yurt dışına kaçmış, birisi mi ne Fetöcü çıkmış

Fikirtepe'de vatandaşlar mağdur... Halkın bir kısmı kira yardımlarını alamadığı için çadırlarda kalıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise vatandaşın sorununun çözümü için çalıştıklarını söylerken alanda inşaat yapan bazı müteahhitlerin Fetöcü çıktığını anlatırken gülmesi dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Üsküdar Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Üsküdar Belediyesi önünde vatandaşlarla bir araya gelerek İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÖZHASEKİ, KAÇAK YAPILARA DEĞİNDİ

Bakan Mehmet Özhaseki, ‘Yapı Kayıt Belgesi’ diye bir belge çıkardık. Bu belgeyi niye çıkardık? Şundan dolayı; 26 milyon 358 bin Türkiye’de şu anda bizim bildiğimiz bağımsız birim olarak mülkiyete konu olmuş dükkan var. Ev var, iş yeri var. Bunların yüzde 60’ı , yüzde 65’i kanunen kaçak durumuna düşmüş vaziyette. Yarın bu 80 milyonun 55 milyonu hükümetle, belediyelerle kavgalı. Yıkım kararları var. Para cezaları var. Kapıda zabıta her gün gelebiliyor” dedi.



FİKİRTEPE’DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bakan Özhaseki. Fikirtepe’de devam eden kentsel dönüşüm sürecine de dikkat çekti. Özhaseki şu ifadeleri kullandı: “Fikirtepe’de benden 5- 7 yıl kadar önce bir planlama yapılmış .Kentsel dönüşüm için heveslenilmiş ancak daha sonra vatandaş ile müteahhitler karşı karşıya gelmiş. Vatandaş ‘ben evimi alıyım içinde oturayım’ istiyor. Bazı gözü açık insanlar ise kendi hakkından fazla bir hak istemeye başlıyor. Müteahhit arasında 3 gurup var. Şimdi bu üç grup nasıl anlaşacak? Bu birinci sorun. Şuan Fikitepe’ye konu olan kişilerle orada 3 -4 sene içerisinde herkesle anlaşmışlar, adaları boşaltmışlar. Fakat inşaata bir türlü başlayamamışlar. Anlaştıkları müteahhit bir tanesi yurt dışına kaçmış. Birisi mi ne Fetöcü çıkmış, o da kaçmış.