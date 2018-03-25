Bakan Özlü’den yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil için 3 milyar dolar yatırım öngördüklerini, otomobilin 5 model olacağını söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil için 3 milyar dolar yatırım planlandığını açıkladı.

CNN Türk yayınında konuşan Özlü, teknik ve mali analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kurulacak şirketin CEO’sunun da Ortak Girişim Grubu tarafından çok yakında seçileceğini duyurdu.

Bakan Özlü, yerli otomobilin orta sınıf platformda olacağını ve 5 farklı kasa tipinden oluşacağını belirterek, öngörülen yatırım tutarının 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Projenin hayata geçirilmesi için alternatifli teşvik ve destek modelleri üzerinde çalışıldığını aktaran Özlü, yerli otomobil prototipinin 2019’a yetişmesinde bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekledi.