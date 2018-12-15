Elektronik ticarette güven damgası uygulaması başladı

Ticaret Bakanı Pekcan, elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla oluşturulan güven damgası sisteminin devreye girdiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tacir ve sanayicilerin üst kuruluşu TOBB’un güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirildiğine işaret etti.

Güven damgasıyla internet kullanıcılarının çevrim içi alışveriş yapmalarının önündeki başlıca engellerden olan güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularında yaşanan endişelerin giderileceğini vurgulayan Pekcan, 100 Günlük Eylem Planı’nda da yer alan güven damgası uygulamasının devreye girdiğine dikkati çekti.

Pekcan, TOBB tarafından e-ticaret sitelerine güven damgası verileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Elektronik ticarette güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarının yükseltilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenilirliğinin tesis edilmesi amacıyla güven damgası sistemi oluşturuldu. Güven damgası sistemi sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla internet üzerinden alışveriş yapabilecek. Sisteme gönüllülük esasına göre dahil olmak isteyen e-ticaret siteleri, Güven Damgası Sağlayıcıya (GDS) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden başvuruda bulunacaklar. Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde yer alan güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyduğu tespit edilen e-ticaret sitelerine, GDS tarafından güven damgası tahsis edilecek.”

Gereken güvenlik tedbirlerinin eksiksiz alınacağına işaret eden Pekcan, “Ayrıca, belirli aralıklarla yapılan sızma testleriyle de varsa güvenlik açıkları tespit edilebilecek, vatandaşlarımız herhangi bir zarar görmeden bu açıklar düzeltilebilecek ve güven damgasına sahip olan sitelerin güvenliği tam anlamıyla sağlanmış olacaktır. Güven damgasına sahip e-ticaret siteleri, alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerini telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkanı sunacak, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, e-ticaret sitelerinde elektronik ticarete konu malın stok bilgisi, içeriği, malzemesi, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin detaylar ile gerçek boyutlarının anlaşılmasını mümkün kılan görseller gibi birçok ayrıntıya yer verileceğini vurgulayan Pekcan, alıcıya kargo takip imkanının sunulacağını, bu gibi uygulamalarla hizmet kalitesinin artırılmasının sağlanacağını ifade etti.

ÇEVRİM İÇİ ŞİKAYET SİSTEMİ GELİYOR

Pekcan, güvenlik ve hizmet standartlarına uyulmaması halinde askıya alınma ve iptale ilişkin işlemler yürütüleceğini ve güven damgası tahsis edilen e-ticaret sitelerinin denetleneceğini belirtti.

Güven Damgası sistemine dahil firmalarla vatandaşlar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünün, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde yönetilmesinin ve sonuçlandırılmasının sağlanabilmesine yönelik çevrim içi şikayet sisteminin uygulanacağını vurgulayan Pekcan, bu sayede e-ticarette ortaya çıkan uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözümlenebilmesinin sağlanacağını kaydetti.

Pekcan, söz konusu tebliğ kapsamında, Güven Damgası Sağlayıcıya uluslararası güven damgası kuruluşlarından en az birine üye olma şartı getirildiğine işaret ederek, “Böylece, bu kuruluşların uluslararası geçerliliği olan logoları güven damgası alan işletmeler tarafından kullanılabilecek, işletmelerimizin yeni pazarlara açılması ve yeni müşterilere ulaşması kolaylaşacak, uluslararası güvenilirliği tesis edilecek, uluslararası rekabet gücünün ve elektronik ticaret hacminin arttırılması sağlanacaktır.” ifadesini kullandı.