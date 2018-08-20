Bakan Selçuk duyurdu! O süre de uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme sürelerinin 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medyadan şu duyuruyu yaptı;
“27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır.”İLGİLİ HABERSon Dakika... Bakan Albayrak'tan çok önemli 'vergi ödemeleri' açıklaması