Bakan Selçuk duyurdu! O süre de uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme sürelerinin 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacağını duyurdu.