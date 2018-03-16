Bakan Tüfenkci: Çiftlik Bank gibi 11 girişim daha var

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan Çiftlik Bank hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkci, "Bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var" dedi.

Yüksek kâr ortaklığı vaadiyle çiftçilerden hayvan satın alan ve binlerce kişinin 500 milyon lira dolandırıldığı öne sürülen Çiftlik Bank ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığa gelen tüketici şikayetleri kapsamında gerekli incelemeyi yaptıklarının altını çizdi.

“11 TANE DAHA GİRİŞİM VAR”

“Yatırılan ücretin yüzde 35’i kar vaadi olarak sunuluyor. Bu sistem içerisinde elde edilen kazançlara da bakıldığında bunun sürdürülebilir olması mümkün değildi.” diyen Bakan Tüfenkci, “Çıkan müfettiş raporu sonucunda savcılığa suç duyurusunda da bulunduk. Geldiğimiz sonuç itibariyle bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane daha girişim var, incelemeler devam ediyor. Bu konuda vatandaşların uyanık olması lazım. Bir alım satım olup olmadığını, vatandaş şikayet etmediği sürece bir inceleme yapılması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İHA