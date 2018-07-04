Bakan Zeybekci’den zam açıklaması

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Enflasyonun bu kadar çok çıkması bazı fiyatları da otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, faiz konusunda TCMB’nin atılması gereken adımları mutlaka atacağını belirtti.

Bundan sonra önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyerek, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirten Zeybekci, “Enflasyonun bu kadar çok çıkması bazı fiyatları da otomatik olarak kendi içinde sarmala dönüştürüyor bununla ilgili de gereken tedbirler alınacak..” dedi.

Zeybekci faiz konusunda TCMB’nin atılması gereken adımları mutlaka atacağını belirtti.

Yeni kabinede yer alıp almayacağı sorusuna ise Zeybekci “Bu konudaki karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır” diyerek, “Pazartesi hep beraber göreceğiz. Zaten ekonomi yönetiminde isimler değişse dahi belirli doğrular vardır… Devlette devamlılık gereği bu alandaki kararlar da şimdiden öngörülebilir” dedi.

REUTERS