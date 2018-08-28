Bakan’ın o açıklamasına Güneydoğu’dan destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin “Devletin verimli topraklarını kiralamaya açmak istiyoruz” açıklamasına Güneydoğu’daki ziraat mühendisleri ve ziraat odalarından destek geldi. Ziraatçılar, devlete ait toprakların vatandaşa kiralama yöntemi ile verilmesinin hem ülkeye hem tarıma hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke tarımı ve hayvancılığı geliştirme çalışmaları kapsamında “Devletin verimli topraklarını kiralamaya açmak istiyoruz” diyerek, “Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonun bir nebze daha kurtulmuş olacak” açıklamasını yapmıştı.

Bakan Pakdemirli'nin bu açıklaması Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sevinçle karşılandı.

HEM TARIMA HEM EKONOMİYE BÜYÜK KATKISI OLACAK

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ve Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şube Başkanı Kenan Seçkin, devlete ait toprakların vatandaşa kiralama yöntemi ile verilmesinin hem ülkeye hem tarıma hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

ÇİFTÇİLER İÇİN CAN SUYU OLACAK

Hazineye ait ve kullanılmayan devlet arazilerinin çiftçilere verilecek olmasının tarım açısından önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, arazilerin kiraya verilmesiyle birlikte tarım arazilerinin artacağını, ülkeye, tarıma ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Şahinbey'de 55 bin hektar tarım arazisi ekiliyor. Ayrıca gübre ve tohum fiyatları dolardan dolayı aşırı yükseldi. Böyle olursa çiftçi bu sene tarlasını ekemeyecek. Devletimiz tarımda olumlu işler yaparken bu yükselişlere bir an önce el atmasını istiyoruz” dedi.

UYGULAMA TARIM İÇİN SEVİNDİRİCİ

Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit ise “Bu uygulama tarım için olumlu bir gelişme. Devletin arazisi ekildiğinde hem devletimiz hem de çiftçimiz kazanacak. Çünkü ekilmeyen arazinin ne devlete ne de çiftçilerimize faydası var. Tarıma elverişli tarım arazilerinin tamamı çiftçiye verilmesini veya satılmasını istiyoruz” diye konuştu.

TARIM ARAZİLERİ EKİM YAPACAK KİŞİLERE VERİLMELİ

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Gaziantep Şube Başkanı Kenan Seçkin de şunları söyledi: “Aslında olması gereken oldu.

Vatandaş, kiralayacağı yeri kendisi tespit ediyor, kişi devletten işini takip ediyor, sonra tarla ihaleye açılıyor, ihaleye isteyenler giriyor, bu kadar zahmet çeken birisi ihaleyi alamayabiliyor. Onun için prosedür kısmını devletin tamamlaması lazım. Tarım arazilerinin çiftçilik belgesi olan, işini bilen ve gerçekten ekim yapacak kişilere verilmeli. Ülkemizde tarımsal üretim açığı olduğundan bu tarım alanları ziraat mühendislerine de verilebilir.”