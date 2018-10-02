Ankara’da ekmeğe zam muamması

Ticaret Bakanlığı Ankara'da ekmeğin zamlı satılmasına uygun görüş vermedi. Böylece Ankara Valiliği'ne göre 200 gram ekmeğin fiyatı 1 TL olarak kaldı. Fakat sozcu.com.tr'ye ulaşan okurlar ekmeğin fiyatının 1.25 TL olduğunu söylüyor. Görüştüğümüz Ankaralı bir fırıncı, "Federasyondan henüz bir yazılı açıklama gelmedi. Biz ekmeği 1.25 TL'ye satıyoruz" dedi.

Ankara Valiliği, 200 gram ekmek fiyatının 1 TL yerine 1.25 TL olarak belirlenmesine yönelik Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin talebine yönelik müzakereler neticesinde eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildiğini açıkladı.

VALİLİK: 1 EKİM’DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İPTAL EDİLDİ

Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 1 Ekim’den geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verilmiştir” denildi.

Ticaret Bakanlığı da dün Ankara’da 200 gram ekmek fiyatının 1 TL’nin üzerinde satılmasına yönelik uygun görüş verilmediğini, aykırı uygulamalara yönelik gerekli tedbirlerin alınacağını açıklamıştı.

ESNAF NE İSTİYOR?

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ANKESOB) 25 Eylül’de Ankara’da ekmek fiyatının 1 TL’den 1.25 TL’ye yükseltilmesini talep etmişti.

Bakanlık dün “Ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Bakanlığımız görüşünün alınması gerekmekte, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır” dedi.

FIRIN: YAZI GELMEDİ 1.25 TL

Sabah saatlerinde sozcu.com.tr’ye ulaşan Ankaralı okurlar 200 gram ekmeği 1.25 TL’ye satın aldıklarını söylediler. Mamak’taki Numune Unlu Mamülleri yetkilisi, “Biz ekmeği 1.25 TL’ye satıyoruz. Odadan yani federasyondan bir yazı henüz gelmedi. Federasyona bağlı olduğumuz için yazılı açıklama gelmediği takdirde ekmek 1.25 TL’ye satılacak” dedi.