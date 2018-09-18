Bakanlıktan üçüncü havalimanı açıklaması!

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşanan sorunları dinlemek üzere çalışanlarla bir araya geldi. Görüşme sonucu "Sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır." denildi.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İGA yönetiminin taşeron şirketlerin patronlarıyla bir araya geldiği ifade edildi. Ulaştırma Bakanlığı toplantıda taşeron patronlarına sorunlarının çözülmesi için talimatlar verildiğini söyledi.

İşte Bakanlık’tan üçüncü havalimanı inşaatında yaşanan sorunlar için açıklama:

İGA yönetimi sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışanlarla hızlıca bir araya gelmiş yapılan görüşme sonucu, sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır.

Bu görüşmenin ardından İGA ivedilikle bünyesindeki taşeron (500’e yakın firma) firma patronlarıyla bir araya gelmiş ve sorunların giderilmesi ile ilgili kendilerine de talimat vermiştir. Dört yılı aşkın bir süredir havalimanı şantiyesinde çalışmalar devam etmektedir. Giderek artan ve nihayetinde 36 bin çalışana ulaşan İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna sahiptir.

‘BÜYÜK BİR ORGANİZASYON GEREKİYOR’

Bu büyüklükteki şantiyede kuşkusuz çalışanların temizliğinden, sağlığına, içme suyundan yemeğine kadar büyük bir organizasyon gerekmektedir. İGA yönetimi de bunu büyük bir başarı ile sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde görev alan, mavi ya da beyaz yaka ayrımı olmadan tüm çalışanların yediği yemekler, işçilerin geri bildirimleri üzerine hassasiyetle incelemeler yapılmakta ve kalitesi test edilmektedir.

Ancak bir eksiklik olmaması amacıyla bakanlığımız, yemekhanelerin, yatakhanelerin de diğer sosyal yaşam alanlarının bir kez daha gözden geçirilmesini istemiştir. Servis konusu ile ilgili olarak sefer sayılarının artırılması ve bekleme alanlarının düzenlemesi konusunda daha titiz davranılacaktır. Servis bekleyen işçilerin rahatı için çadır ve üstü kapalı bekleme alanları oluşturulacaktır. Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir.