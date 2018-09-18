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Bakanlıktan üçüncü havalimanı açıklaması!

Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşanan sorunları dinlemek üzere çalışanlarla bir araya geldi. Görüşme sonucu "Sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır." denildi.

Sozcu.com.tr
android-time 15:21 18 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Bakanlıktan üçüncü havalimanı açıklaması!
Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşanan sorunları dinlemek üzere çalışanlarla bir araya geldi. Görüşme sonucu "Sorun yaşandığı tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya başlanmıştır." denildi.

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İGA yönetiminin taşeron şirketlerin patronlarıyla bir araya geldiği ifade edildi. Ulaştırma Bakanlığı toplantıda taşeron patronlarına sorunlarının çözülmesi için talimatlar verildiğini söyledi.

İşte Bakanlık’tan üçüncü havalimanı inşaatında yaşanan sorunlar için açıklama:

İGA yönetimi sorun ve taleplerini dinlemek üzere çalışanlarla  hızlıca bir araya gelmiş yapılan görüşme sonucu, sorun yaşandığı  tespit edilen noktalarda vakit kaybetmeden somut adım atılmaya  başlanmıştır.
Bu görüşmenin ardından İGA ivedilikle bünyesindeki  taşeron (500’e yakın firma) firma patronlarıyla bir araya gelmiş ve  sorunların giderilmesi ile ilgili kendilerine de talimat vermiştir.  Dört yılı aşkın bir süredir havalimanı şantiyesinde çalışmalar  devam etmektedir. Giderek artan ve nihayetinde 36 bin çalışana ulaşan  İstanbul Yeni Havalimanı şantiyesi, orta büyüklükte bir ilçe nüfusuna  sahiptir.

‘BÜYÜK BİR ORGANİZASYON GEREKİYOR’

Bu büyüklükteki şantiyede kuşkusuz çalışanların temizliğinden,  sağlığına, içme suyundan yemeğine kadar büyük bir organizasyon  gerekmektedir. İGA yönetimi de bunu büyük bir başarı ile  sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Havalimanı projesinde görev alan,  mavi ya da beyaz yaka ayrımı olmadan tüm çalışanların yediği yemekler,  işçilerin geri bildirimleri üzerine hassasiyetle incelemeler  yapılmakta ve kalitesi test edilmektedir.

Ancak bir eksiklik olmaması amacıyla bakanlığımız, yemekhanelerin, yatakhanelerin de diğer sosyal  yaşam alanlarının bir kez daha gözden geçirilmesini istemiştir. Servis konusu ile ilgili olarak sefer sayılarının artırılması ve  bekleme alanlarının düzenlemesi konusunda daha titiz davranılacaktır. Servis bekleyen işçilerin rahatı için çadır ve üstü kapalı bekleme  alanları oluşturulacaktır.  Çalışanların sağlığı ve rahat çalışma koşullarına sahip olması  için Bakanlığımız da çalışma ve denetimlerine devam etmektedir.

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Son güncelleme: android-time 15:3018.09.2018
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