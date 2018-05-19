Bakın tohumda nasıl dışa bağlandık?

Bir zamanlar, “Tarımda kendi kendine yeten 7 ülke'' arasında yer alan Türkiye, samandan sonra tohumda da dışa bağımlı hale geldi. Türkiye, son 5 yılda 568 bin 773 ton tohum ithal etti. Bunun faturası da 1.1 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Tüfenkçi, “Resmi İstatistik Programı kapsamında temin edilen verilere göre; 01.01.2013-28.02.2018 dönemine ilişkin olmak üzere toplam 1 milyar 137 milyon 869 bin 259 dolar değerinde, 568 milyon 773 bin 303 kg tohum ithalatı gerçekleşmiştir” dedi.

Gürer'in, Türkiye'de faaliyet gösteren tohumculuk firmalarıyla ilgili önergesini de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba yanıtladı. Bakan, ülkemizde 825 tohumculuk firmasının bulunduğunu, bu firmaların 771'inin yerli, 32'sinin yabancı ve 22'sinin ise yerli–yabancı ortaklığı olarak faaliyet gösterdiğini bildirdi.

2017 yılında Ülkemizde üretilen sertifikalı tohumlardan en yüksek payı sırasıyla buğday, patates, arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk, mercimek, nohut ve çeltik tohumlarının aldığını belirten Bakan Fakıbaba, “Tarla bitkileri türlerinde Milli Çeşit Listesinde kayıtlı 2 bin 735 çeşit, sebze çeşitlerine ait standart tohumluk üretimi yapılacak 1.096, sertifikalı tohumluk üretimi yapılacak 2 bin 400 sebze çeşidi yer almaktadır” dedi.

GÜRER: YERLİ ÜRETİM OLMALI

Önerge sahibi CHP’li Gürer de SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda, tarım ve hayvancılık alanında ciddi oranda ithalata yöneldiğini belirterek, şunları söyledi: “Tohum ithalatına da ülkemiz maalesef büyük paralar harcamaktadır. İthal tohumun rakamsal verileri erilen boyutu göstermektedir.

Tohumun, gübrenin, mazotun ve gider girdi kalemlerinin ithal olduğu bir ülkede, tarım ve hayvancılığın gelişmesi beklenemez. Önemli ürünlerin önemli bölümü ithal tohumdur. Yerli tohum üretimi desteklenmeli, yerel ürünler korunmalıdır. Daha çok üretim amaçlı kısır tohumlar ile gidilen yol doğru yol değildir.”