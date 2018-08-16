Mahalle bakkalı ekonomik duruma ne diyor?

Ekonominin durumu ortada. Mutfakta ziller çalıyor. Semt bakkalları piyasanın gidişatında en az dolar kadar önemli bir gösterge. Peki ya İstanbul'un bakkallarının işleri nasıl gidiyor... Sozcu.com.tr olarak Bakırköy ve Sarıyer'deki bakkalları ziyaret ettik. Veresiye defteri şimdilik eskisine göre çok kalabalık değil fakat sebze-meyvede kilogramdan taneye geçen var. Stokçuluk yapanlar da ortaya çıkmaya başlamış...

Son zamanlarda vatandaşın kesesi daraldı. Mutfak hesapları daha bir dikkatli yapılıyor. Sebze ve meyvede kilodan taneye geçiş var. Ekonominin gidişatını anlatan en ciddi göstergelerden biri ‘bakkal amcalar’… Bakırköy ve Sarıyer’deki semt bakkallarını ziyaret ettik. Kimileri stokçuluğun başladığını, pahalıdan mal aldıklarını söylüyor. Kimi ise vatandaşın 25 kuruş bile ucuz olsa başka ürün tercih ettiğini anlatıyor. Veresiye defterleri şimdilik eskisinden daha kabarık değil. Bunu vatandaşın tatilde olmasına bağlayan da var.

“TOPTANCILAR, FIRSATÇILIK YAPIYOR”

Bakırköy’de yaklaşık 3 yıldır marketi olduğunu belirten Onur Tolgay, “Gelen zamlardan sonra insanlar ihtiyaçlarını en aza indirgemeye başladı. Bir üründen 3 tane alması gerekirken bunu ikiye düşürdü. Meşrubatlarda ürünlerim azaldı. Toptancıya sipariş vermek istediğimde, toptancı bana ‘haftaya getirebilirim ve zamlar fiyatlara yansıyacak’ diye konuştu. Geçen hafta suyun kolisini 8 TL’ye alırken şimdi 11 TL oldu. Dolar fiyatlardaki değişiklik, toptancılara da fırsatçılık yarattı” dedi.

Öte yandan Bakırköy’de senelerdir esnaf olduğunu söyleyen Ahmet Doğan, kahve ve kuruyemiş fiyatlarında artış olduğunu, bu da en çok toptancıların yaptığı zamlardan kaynaklandığını dile getirdi.

NACİ BAKKAL: ZARARINA ÇALIŞIYORUZ

12 yıldır Bakırköy’de marketi bulunan ve artık mahalle sakinlerinin çoğunu tanıdığını söyleyen Naci Bakkal, zararına çalıştıklarını, marketler zincirlerine göre hemen bir anda zam yapamadıkları anlattı. Naci Bakkal, zam yapmaları halinde var olan işlerinin de düşmesinden korktuklarını ifade etti

BAKKALAR KÜÇÜLÜYOR!

Sarıyer’deki semt bakkallarından biri ise kendini ‘işsiz’ olarak tanımlıyor. İsmini vermek istemeyen bir bakkal, “Son aylarda dükkanı açıyorum ama işsiz gibiyim” diyor.

Bir başka esnaf ise eskiden vatandaşın sebzeyi kilogram ile aldığını, şimdi tane ile seçtiğini söylüyor. Bakkal sahibi, ‘'Hırsız mı dolandırıcı mı diye şüphelenmekten müşteri ile ilgilenemiyoruz. Milletin zaten alım gücü düştü eskiden sebzeyi kilo ile alıyorlardı şuan ise tane ile alıyorlar, ay başında nakit alışveriş yapılıyorsa yapılıyor onun dışında ay sonuna nakit göremiyoruz'' dedi.

İstanbul Sarıyerde bir şarküteri sahibi ise boş rafları gösterek üründe kalite değil 25 kuruş dahi olsa ucuz olan tercih ediliyor dedi veresiye defterini gösteren şarküteri sahibi ‘'Rafları dolduramıyoruz ürün çeşitliliği bitti artık en ucuz neyse o satılıyor gerisi duruyor. Bizde dükkanı küçültmek zorunda kalıyoruz'' ifadelerini kullandı.