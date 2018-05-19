Baklavaseverleri üzecek haber! Bir il daha boykot kararı aldı

Antep fıstığında kriz büyüyor. Önce Gaziantep şimdi de Malatya'da tatlı üreticileri Antep fıstığındaki zamlar nedeniyle boykot kararı aldı. Antep fıstığı içerikli tatlıları üretmeyen esnaf artık dünyaya ihracat edilen kayısılı ve kayısı iç çekirdekli tatlılar yapıp satıyor.

Önceki gün Gaziantep’teki tatlı üreticileri Antap fıstığındaki zamları protesto etmek amacıyla Antep fıstıklı tatlıları satmayıp boykot kararı almıştı. Boykota bir ilimiz daha katıldı. Malatya’daki tatlıcılar da artık tatlılarında fıstık yerine kayısı ürünü kullanmaya başladı.

VATANDAŞ ESNAFA SAHİP ÇIKTI

Tatlıcıya gelip, fıstıklı tatlıların satılmadığını duyan vatandaşlarsa, esnafa destek olmak amacıyla cevizli, kaymaklı ve kayısılı tatlıları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar tatlıcı esnafın camında asılı olan ‘Malatya’da fıstığa boykot’ yazısını görüp özellikle fıstıksız tatlılar alıyor.

Kentte 20 yıldır tatlı üreticiliği yapan Sedat Alpkıray, “Fıstığı protesto etmek için, buna dur demek için bugün itibariyle Malatya’daki tüm tatlıcılar olarak iş yerlerimizde fıstıklı hiçbir ürün bulundurmuyoruz. Onun yerine farklı alternatif tatlı çeşitleriyle hizmet vermeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“FISTIĞA ALTERNATİF OLARAK KAYISIMIZLA DEVAM EDECEĞİZ”

Tatlılarda fıstığa alternatif olarak kayısı kullanımına ağırlık vereceğini belirten Alpkıray, “Kayısılı ürün yapmaya başladık. Zaten daha öncede kayısılı ürün yarışmasında Türkiye 1’inciliği derecesi almıştık. Bugün kayısılı ürünleri tekrar tezgâhlarımıza çıkardık. Fıstığa alternatif olarak kayısımızla devam edeceğiz inşallah. Yine tatlılarımızı süslemek için kayısı çekirdeğiyle de süsleyebiliriz. Natürel gün kurusu kayısıyla da çok lezzetli ve sağlıklı tatlarla devam edeceğiz üretimlerimize” şeklinde konuştu.

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“BOYKOT EDİYORUZ”

Yaklaşık 30 yıldır bu sektörde olan Vedat Salik de fıstığa gelen zamlara değindi.

Salik şöyle konuştu:

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“Malum sezonda fıstığın kilosu köylüde çiftçilerden 60 liraya alınan bugün fıstık 210-220 liraya kadar çıktı. Bunu da biz boykot etmek adına fıstıklı ürünü çıkartmayacağız, satmayacağız. Malatya’nın bilinen kayısısı var, kayısı çekirdeğinden, cevizden, fındıktan bu tür ürünlerle tatlı çeşitlerimizi devam ettireceğiz.Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Satışlarımızda herhangi bir düşüş yok” DHA