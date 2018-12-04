Balık devi ‘konkordato’ dedi

Balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren Agromey, bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet kararı aldı.

Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı.

2 KOMİSER ATANDI

Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı. Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz atandı.

YURT DIŞINDA 3 ADET TEMSİLCİLİK

Şirketin Hollanda’da bir Amerika’da da 2 adet temsilcilikleri var.

EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda.