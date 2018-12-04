Balık devi ‘konkordato’ dedi

Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı.
2 KOMİSER ATANDI
Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı. Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz atandı.
YURT DIŞINDA 3 ADET TEMSİLCİLİK
Şirketin Hollanda’da bir Amerika’da da 2 adet temsilcilikleri var.
EN BÜYÜKLERDEN BİRİ
Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda.
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