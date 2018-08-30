Balıkçıların gözü kulağı yarın gecede

Av yasağının henüz kalkmaması balık tezgahlarının boş kalmasına neden oldu. Beşiktaş Balıkçılar Çarşı'sında esnaf, 'gözümüz kulağımız cumartesi gününde" dedi. Av yasağı ise 1 Eylül itibarı ile kalkıyor.

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibariyle son buluyor. Balıkçılar 31 Ağustos gece yarısı itibariyle ‘Vira Bismillah' diyerek denize açılacak. Biz de sozcu.com.tr olarak bugün Beşiktaş Balıkçılar Pazarı’nı ziyaret ettik. Tüm esnaf dükkanlarının önünde oturup cumartesi gününü dört gözle bekliyor. Tezgahlarda yer alan balıklar da ‘olta balık’ denilen balık türünden… Yeni gelen bir mahsul yok.

YENİ MAHSUL YOK

Türkiye'de yarın geceden itibaren ruhsatlı balıkçı tekneleri denize açılarak yeni sezon avlanma dönemini başlatıyor. Bu saati dört gözle beklediklerini söyleyen balıkçı Hayri Soydan, “Şu an tezgahlarda ‘olta balık’ var. Yeni mahsul daha yok. Gözümüz kulağımız yarın gecede. Yeni mahsulün gelmesini bekliyoruz. Daha inanın şu an siftah bile yapamadık. Piyasa konusunda da hiçbir şey belli değil. Ne söylesek yalan olur.” ifadelerini kullandı.

YENİ MAHSULÜ MERAKLA BEKLİYORUZ

Bu sene balık sezonunun çok verimli geçeceğini belirten bir başka balık işletmecisi Murat Çimen ise,” Bu sene balık bol diyorlar. Merakla bekliyoruz. Fiyatın ne olacağı hiç belli değil. Eğer mahsul iyi olursa fiyatlar uygun olur. Ancak eğer mahsul olmazsa balık biraz pahalı olur.” dedi.

9 BİN BALIKÇI YARIN GECE AÇILIYOR

Ordu kıyılarında 9 balıkçı barınağı ve 6 çekek yerinde bekleyen boyları 10 metre altı ve 15 metre üzeri olan yaklaşık 500 balıkçı teknesi denize açılacak. En fazla hamsi avının yapılmasının beklendiği Ordu'da geçen yıl 12 bin 631 ton hamsi, 2 bin 158 ton istavrit, bin 606 ton mezgit, yaklaşık 700 ton palamut avlanmıştı. Ordu'da geçen yıl denizlerden avlanma yoluyla toplam 18 bin ton su ürünleri elde edilmişti.