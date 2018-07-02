Bankacılık sektörü kârını artırdı

Bankacılık sektörünün net kârı mayıs sonu itibariyle 23,84 milyar lira olarak gerçekleşti. 2017 yılının aynı döneminde 21,17 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Yani bankacılar karını 5 ayda 2 milyar 64 milyon TL arttırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörün Mayıs 2018 döneminde net kârı 23 milyar 839 milyon TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kar 21 milyar 17 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece bankalar kârlılığı 5 ayda 2 milyar 64 milyon TL artırmış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre sektörün kredileri Mayıs sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 artarak 2.34 trilyon lira oldu. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü Mayıs sonunda 3.64 trilyon TL olurken, bankacılık sektörünün takipteki kredi oranı da Mayıs’ta yüzde 2.82 oldu. Bu oran geçen sene Mayıs ayında yüzde 3.18 seviyesindeydi.

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