Bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz net kârı belli oldu

Bankacılık sektörünün Ocak-Temmuz döneminde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.5 artışla 33.6 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Temmuz dönemi verilerine göre sektörün aktif büyüklüğü de Temmuz sonunda yıllık bazda yüzde 27.7 artışla 3.83 trilyon liraya ulaştı.

Sektörün kredileri ise aynı dönemde yüzde 24.5 artışla 2.42 trilyon lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün Temmuz’da sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 16, çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 13 oldu.

Sektörün Haziran’da yüzde 3.03 olan takipteki kredi rasyosu ise Temmuz ayında yüzde 3.05 olarak gerçekleşti.

REUTERS