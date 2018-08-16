Bankalardan Türk Telekom’a pay devri bildirimi

Ojer Telekomünikasyon'un (OTAŞ) Türk Telekom'daki yüzde 55 payının, OTAŞ'a kredi veren bankalar tarafından bir ortak girişim şirketi (SPV) aracılığıyla devralınması kapsamında bazı kreditör bankalar Türk Telekom'a bildirimde bulundu.

Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, Türk Telekom’un ve iştiraklerinin tabi olduğu mevzuat gereğince, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde Türk Telekom ve iştirakleri tarafından yürütülmesi gereken izin, bildirim ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir” denildi.

Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na izin başvurusunda bulunulduğu da belirtildi.

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Lübnanlı Hariri ailesine ait Saudi Oger’e bağlı olan Ojer Telekomunikasyon 2013 yılında Türk Telekom’da sahip olduğu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarında kredi almış ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememişti.

İki yıla yakın süren ve aralarında yüzde 55 hissenin satışı için görüşmelerin de yapıldığı süreç sonunda ise sonunda ise Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Ojer Telekomunikasyon’a ait Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini devralmak için Rekabet Kurumu’na (RK) Temmuz başında başvurmuştu.

REUTERS