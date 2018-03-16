Başkanlık için iki aday yarışacak

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından olan Büyük Kulüp’te seçim heyecanı yaşanıyor. Pazar günü yapılacak seçimde mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu ile Tevfik Altınok yarışacak...

136 yıllık geçmişiyle cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan Büyük Kulüp'ün yönetimi için 18 Mart Pazar günü üyeler oy kullanacak. Büyük Kulüp'ün son 21 yılına başkanlık yapan iş insanı Duran Akbulut'un geçen yıl vefatının ardından yapılan ara seçimlerde armatör Gündüz Kaptanoğlu başkan seçilmişti. 18 Mart Pazar günü yapılacak olağan seçimde ise mevcut başkan Gündüz Kaptanoğlu ile emekli Hazine ve Dış Ticaret eski Müsteşarı Tevfik Altınok yarışacak. İki başkan adayı da kulübün 30 yıllık üyesi ve yönetiminde görev almış isimler. İki başkan adayı da hedeflerini ve Büyük Kulüp'ün önemini anlattı.

Amacım huzurlu bir ortam yaratmak

Büyük Kulüp'te15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Hazine ve Dış Ticaret eski Müsteşarı Tevfik Altınok, kulüpteki huzur ortamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle aday olmak istediğini anlattı. Altınok şunları söyledi: “Tüm üyelerin alışkın olduğu bir huzur ortamı vardı kulüpte. Ama bir süredir çekişmelerle bu huzur ortamı tatsızlaştı. O yüzden de biz ‘bunu acaba düzeltebilir miyiz' dedik. Kulübün 30 yıllık üyesiyim. Son 15 yıldır yönetim kurulundaydım. Son 4 yıldır da kulübümüze ikinci başkan olarak hizmet verdim. Kulübümüze son 40 yılda hizmet veren iki değerli başkanımız Raif Dinçkök ve Duran Akbulut'u rahmetle anıyorum. Bugüne kadar başkanlığa aday olmama nedenim de zaten mevcut bir başkanımızın varlığıydı. 10 aylık bir süre geçirdik. Adaylık sebebim bu sürede yapılan uygulamaların mevcut tüzüğümüze uymamasındandır. Büyük Kulüp'e üyelerimiz huzurlu bir ortamda arkadaşlık etmek buranın kültür sanat faaliyetlerinden yararlanmak arkadaşıyla sohbet edebilecek bir ortamı yaratmak için geliyor. Amaç bu ise bu ortamı sağlamanın yollarını bulmamız gerekiyor.

ÖNCELİK KALİTELİ HİZMET

Eğer seçimde başarılı olursak üyelerimize kulüpte huzuru yeniden sağlayacağımızın sözünü veriyorum. Ben sen kavgasının sona ermesi en önemli konumuz. İmkanlarımızı şeffaflık içerisinde nakit imkanlarımızı da en üst düzeylere çıkartmak için çaba göstereceğiz. Kaliteli hizmet öncelik verdiğimiz konular olacak. Bunu yaparken de uygun fiyatı hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Kadın üyelerimizin kulübümüzden daha iyi yararlanma imkanlarını nasıl sağlayacağımızın çabasını göstereceğiz. Önerim ortak akılda birleşmektir. Seçimde kulübümüze sahip çıkacak olanlar üyelerimizdir. O yüzden gelip oy kullanarak kulüplerine sahip çıkmalılar.

BÜTÇEDE İDDİALIYIM

Kulübün mali işleri ve bütçe konusunda benle kim nasıl yarışır kestiremem. Maliye müfettişiyim. Hazineyi, holdingleri yönettim. Son dönemde Büyük Kulüp'ün yemek fiyatlarında da bir artış oldu. En lüks lokantadan daha pahalı hale geldi. Bu fiyatları makul hale getireceğiz. Kulübümüzün New York, Londra gibi dünyanın birçok noktasında kardeş kulüpleri var. Bundan 15 yıl önce başladığımız bu girişimler sonucunda yaklaşık 20 kardeş kulübümüz oluştu. Bu bir yerde itibarın en önemli unsurlarından birisinin göstergesidir.”

Ağabeylik görevim henüz bitmedi…

Geçtiğimiz mayıs ayında Büyük Kulüp yönetimini devralan armatör Gündüz Kaptanoğlu 10 aylık başkanlık dönemini ve yeniden adaylığıyla ilgili şunları söyledi: “70 yaşımda bana ağabeylik görevi verildi. Görevden kaçmak olmazdı. 7 Mayıs 2017'de üyelerimizin ısrar sonucu başkan olduk. Çünkü kulübümüzün durumu iç açıcı değildi. Yapılan işler ortak akılla değil tek kişinin emir komutası ile yapılıyordu. Üye arkadaşlarımız bize rahatsızlığını dile getirdi. Başkanlık değil, ağabeylik görevi verildi. Bu kulüpte 30 senelik üyeyim. Her kademesinde çalıştım. 70 yaşımda ağabeylik görevini aldım. Bundan önce de iki kere genel başkanlığa aday olmuştuk. Arkadaşlarımız bugün de ‘görevden kaçmak olmaz' dedi. 7 bin 862 üyemiz var. 136 yıldır kulübümüz çok zengin bir tarihe sahip. Biz 7 Mayıs'tan bu yana kulübümüzü çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulduk. Teknik bakımdan, hukuk ve mali bakımdan yılların biriktirdiği ihmallerle karşılaştık.

Büyük Kulüp'e ne yakışıyorsa onu yaptık. Yapılan ihaleleri herkese duyurduk. Kulübümüzün bir kuruşuna zarar gelmemesi için çalıştık. Şeffaf denetlenebilir bir yönetimi benimsiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 6 kez bilgilendirme toplantısı yaptık. Yapılacak teknik bir iş varsa kulübümüzde deneyimli kişileri çağırıp fikirlerini sorduk. Büyük Kulüp memleketin de Büyük Kulüp'ü olsun.

Gençlerin önü açılmalı

Şu koltuğa oturduğumdan beri kurumsallık için uğraşıyorum. Gönül istiyor ki; bu kulübe tüm üyeler sahip çıksın ve gençlerin öne çıkıp bizim gibi yaşını almışlar kenara çekilsin. Bir ilk olsun da bir kadın aday olsun mesela. 2500 kadın üyemiz var. Arzuhan Yalçındağ üyelerimizden biri, gelip aday olsa ne güzel olur. Bizler de destekleriz. Benim hayat anlayışım başkanlık koltuğuna bağlı değil. İnsanlar hayatını koltuğa bağlıyorlar. Geçim kaynağı oluyor, kişilik oluyor. Benim uzun süre kalma niyetim yok.”