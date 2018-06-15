Bayram alışverişi biraz nefes aldırdı

Esnaf bayram alışverişleri sayesinde biraz nefes aldığı için sevinirken, vatandaşlar ise fiyatları pahalı buldular.

AYDIN DEMİR /SÖZCÜ

Alışveriş merkezleri (AVM) ile büyük marketlerin markalı ürün satması nedeniyle orta ve üstü gelir grubuna hitap etmesi karşısında, dar gelirli ve orta gelirli vatandaşlar giyecek ihtiyaçlarını Mahmutpaşa Çarşısı'ndan karşılamayı tercih etti. Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında bulunan şeker, çikolata ve lokum gibi ihtiyaçlarını karşılamak için Mısır Çarşısı'nın yolunu tutan vatandaşların ilgisi, satışları da gözle görülür şekilde artırdı.

GÖMLEK FİYATI 45 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Vatandaşların hesaplı alışveriş için tercih ettiği Yeni Cami, Tahtakale, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da bayram öncesinde yoğunluk yaşandı. Özellikle dar gelirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Mahmutpaşa'da kot pantolon 30 TL, kumaş pantolonlar 25 TL kumaş ceket 60 TL takım elbise 75 TL'den satışa sunuldu. 15 TL'den başlayan gömlek fiyatları da 45 liraya kadar çıkıyor. Sokak aralarında kurulan işporta tezgahlarından alış veriş yapan vatandaşlar, sokakta üstlerini değiştirmesi ile ilginç görüntülere neden olurken, kemer, çorap ve diğer giyim aksesuarları almak isteyen vatandaşlar işportacıları tercih etti.