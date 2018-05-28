Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

Haziran ayını yoğun geçirecek Türkiye'de 24 Haziran seçiminden önce dinlenmek isteyenlerin tek fırsatı, 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili. Ramazan Bayramı tatilinde Antalya'daki otellerin yüzde 100 dolu olduğu belirtildi.

Haziran, Türkiye için hareketli bir ay olacak. 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi nedeniyle siyasi partiler ve adayların miting alanlarını gezdiği yoğun propaganda süreci yaşanıyor. Bu sürecin yanı sıra, 8 Haziran Cuma günü 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 18 milyon öğrenci, 1 milyon 66 bin öğretmen üç aylık yaz tatiline çıkacak. 15-18 Haziran tarihlerinde ise üç günlük Ramazan Bayramı tatili yaşanacak. Seçim propagandaları, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı’yla devam eden haziranın 24’ünde ise Türkiye sandık başına gidecek. 30 Haziran Cumartesi günü de Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacak. Haziran ayının son gününe kadar devam edecek bu süreçte, cumhurbaşkanı adaylarından birinin yüzde 50’yi geçememesi halinde seçimin ikinci turu 8 Temmuz’da yapılacak.

HAZİRANDAKİ TEK TATİL FIRSATI BAYRAM

Yoğun haziran döneminde tek tatil fırsatı olan 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatili için sahil kentlerine büyük ilgi var. Turizm sektörü temsilcileri, Ramazan Bayramı tatili için başta Antalya olmak üzere Ege’de de Bodrum, Çeşme, Marmaris, Kuşadası gibi tatil beldelerine yoğun talep olduğunu açıkladı. Özellikle yurt dışından turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Antalya’da Ramazan Bayramı döneminde otellerde yüzde 100 doluluk bekleniyor.

ANTALYA YÜZDE 100 DOLULUK BEKLİYOR

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, iç pazarın hem Ramazan ayı hem seçim nedeniyle oldukça durgun olduğunu, bayram nedeniyle hareketlenme olduğunu kaydetti. Okulların kapanıyor olması ve uzun bir Ramazan döneminden sonra insanların tatile çıkma ihtiyacının oluştuğunu aktaran Duran, 30 Haziran’a ertelenen üniversite sınavları nedeniyle hareketliliğin istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi. Seçim sebebiyle erken rezervasyonlarda ertelemenin ücretsiz yapıldığını hatırlatan Duran, “Ama bayram döneminde yurt dışı pazarları da çok yoğun. Rusya şu anda güldür güldür akıyor. Antalya 20 Mayıs’ta 2 milyon turist sayısına ulaştı. Çok ciddi akış var. Bodrum, Çeşme’deki arkadaşlar bayram ve bayram sonrasındaki haftada yüksek doluluklar olduğunu söylüyor. Antalya’nın ise yüzde 100 civarında, yüzde 95’in üzerinde gideceği kesin” dedi.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE TALEP

Bayram için ciddi hareketlilik yaşandığını belirten ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, kısa bir tatil süresi olmasına rağmen çok talep gördüğünü açıkladı. Mevsim itibariyle de deniz, güneş, kum tatilinin tercih edildiğini aktaran Suat Özbek, “Antalya, Bodrum en çok talep gören destinasyonlar. Beklentimizin üzerinde taleple karşı karşıyayız. Yurt dışına baktığımızda yakın destinasyonlar Orta Avrupa başkentleri, İtalya başa olmak üzere yoğun talep görüyor. Disneylandlı Paris turları, Benelüks turu, Venedik, Floransa, Roma gibi alternatifler de değerlendiriliyor. Bayram için gecelik 100-150 TL’den 2 bin TL’ye kadar alternatifler mevcut. Yurt dışı turlar ise örneğin otobüsle bir günlük Sofya turu 99 Euro’dan başlayıp, 2 bin Euro’ya kadar 8 gecelik ABD turuna kadar değişiyor” diye konuştu.

GEMİ TURLARI DOLMAK ÜZERE

Bayram tatili için Yunan adalarına yönelik özel gemi turları olduğunu da anlatan Özbek, “Yunan adaları turunda bir gemimiz var ve Çeşme Limanı hareketli. 2 Haziran’dan eylül sonuna kadar her perşembe ve pazar çıkışlı planlanmış durumda. Çok yoğun ilgi var. Bu turlar da çok uygun fiyatlarda satın alınabilir durumda ve yurt dışı turlarından biraz ayrışıyor. Ramazan Bayramı’nda ise 14 Haziran hareketli bir programımız mevcut ve daha 20-25 gün olmasına rağmen yüzde 75’i dolmuş durumda. 400 kabinli bir gemi. Bir hafta, 10 gün içinde Yunan adaları planlaması kapanır. Gemi turlarımız 249 Euro’dan başlıyor” dedi.

YURT DIŞI TALEP DE YOĞUN

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise Ramazan bayramının dört günlük bir dönemi kapsadığına işaret ederek, “Zaten yabancı turistin de çok yoğun olduğu bir dönem. Özellikle Antalya sahilleri açısından söyleyebilirim, bu dönemde yüzde 80 doluluklara ulaşmış durumdayız. Bayram dönemini de yurt dışı talep ve iç pazardan oluşacak taleple ciddi yoğunlukla geçireceğiz” dedi.

DHA