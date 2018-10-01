BDDK Ağustos ayı verilerini açıkladı!

Bankacılık sektörünün Ocak-Ağustos net dönem kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 14.3 artışla 38.05 milyar lira oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun aylık verilerine göre sektörün kredileri Ağustos sonunda, kurdaki artışın da etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artarken, aktifleri de yüzde 50 artışla 4.49 trilyon TL’ye ulaştı.

Sektörün mevduatları ise Ağustos sonunda yüzde 39 artarak 2.2 trilyon liraya çıktı.

Ağustos ortasında kurda son yılların en büyük dalgalanması yaşanmış ve dolar/TL çok hızlı bir şekilde yükselerek 7.24 seviyesini test etmişti. Yüksek enflasyon ve cari açık gibi bozulan makro dengeler, şirketlerin artan döviz borcu, hükümetten ekonominin dengelenmesi için adım beklentileri, TCMB’nin para politikasına yönelik soru işaretleri gibi unsurların yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi riskler TL’de çok ciddi baskıya neden olmuştu.

BDDK verilerine göre Ağustos’ta bankacılık sektörünün çekirdek sermaye yeterlilik oranı (SYR) yüzde 14, sermaye yeterlilik oranı da yüzde 17 oldu.