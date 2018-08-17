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BDDK’dan kur ataklarına karşı bir önlem daha!

BDDK kur ataklarına karşı yeni bir önlem daha aldı. Bankaların TL alımında forward işlemine yüzde 25 sınırlama getirildi...

android-time 19:53 17 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
BDDK’dan kur ataklarına karşı bir önlem daha!
BDDK kur ataklarına karşı yeni bir önlem daha aldı. Bankaların TL alımında forward işlemine yüzde 25 sınırlama getirildi...

BDDK,  kurdaki spekülatif hareketlenmeleri önlemek için bir önlem daha aldı. BDDK’nın önlemine göre, bankaların Türk Lirası alım işlemlerine yüzde 25 sınırlama getirildi.

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BDDK’nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı Döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25'ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı. Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur

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Son güncelleme: android-time 00:0318.08.2018
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