Dolar/TL ve Euro/TL kurunda güncel rakamlar: BDDK’ın swap hamlesi sonrası dolar düşüşe geçti!

Dolar kuru BDDK'nın swap hamlesinin ve Katar Emiri Al-Sani'nin 15 milyar dolarlık yatırım sözünün ardından düşüşe geçti. Gün içinde 5,85 TL'ye kadar inen dolar/TL kuru saat 00:50 itibarı ile 5.95 TL civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 6.75TL'den işlem görüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daha önce yüzde 50 ile sınırladığı swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını bugün yüzde 25'e indirdi. Bu hamlenin ardıdan Dolar ve Euro kuru yönünü aşağıya çevirdi.

ABD-Türkiye gerginliğiyle hızlanan ve Cuma günü 2001 krizinden bu yana dolar karşısında en sert günlük düşüşünü yaşayan TL’deki hareketleri kontrol altına almak için ekonomi yönetimi ve kurumlar Pazar gece yarısından itibaren önlemleri almaya başlamıştı.

İlk olarak BDDK dolar kurunun 7.20’li düzeylere gelmesinin ardından bankaların swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını önce yüzde 50’ye ardından bugün de %25’e indirdi. TCMB ise TL ve YP ZK’larda indirime gitti. Ardından TCMB son birkaç gündür 1 haftalık repo ihalesi açmamasının da 150 baz puanlık bir sıkılaştırma etkisi oldu.

TL’de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından oluşan iyimser havaya ek olarak AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve bugün BDKK’nın swap adımını daha da kuvvetlendirmesiyle 5.75 seviyesini gören dolar/TL sonrasında 6 civarında dalgalı seyretti.

Tahvil piyasasında ise TCMB’nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisindeki düşüş iki günde 185 baz puanı buldu.

Bankacılar TCMB’nin Pazartesi gününden beri repo ihalesi açmayarak bankalararası piyasada gecelik faizi politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 19.25 seviyesinde oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Ancak bankacılar bugüne kadar atılan adımların yanı sıra BDDK’nın bugünkü adımının piyasalardaki iyimserlikte ana belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) daha önce yüzde 50 ile sınırladığı swap işlemlerinin özkaynak toplamına oranını bugün yüzde 25’e indirdi.

BDDK bu sabah yaptığı açıklamada, swap işlemleri toplamının bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25’ini geçemeyeceğini duyurdu.

Bu adım yabancıların döviz teminatı ile piyasalarda işlem yapmak için kullandıkları TL’yi swap piyasasnda yaratmalarının maliyetinin yüzde 30 seviyesinin üzerine çıkardı.

Reuters verilerine göre geçen hafta Cuma günü yüzde 20’nin hemen altında bulunan bir hafta vadeli swap faizleri bugün sert yükselişle yüzde 31 seviyesini geçmiş durumda.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Böylece TL’nin yabancılar için faizi yüzde 30’u geçmiş oldu” dedi.

TD Securities TD Securities gelişmekte olan ülkeler stratejisti Cristian Maggio, “TL ve tahvil neden ralli yapıyor? Çünkü faizler yüzde 10 yükseldi. Geçen hafta da dediğimiz gibi, TL’yi istikrara kavuşturmak için gereken seviye buydu. Merkez Bankası bunu gösterge faizini değiştirerek yapmadı ama likiditeyi sıkıştırdığı için sonuç aynı oldu” dedi ve ekledi:

“Eğri dramatik biçimde yukarı yönleniyor; son birkaç gün içinde çok sert bir sıkılaştırma yaşadık. Bir aylık faiz oranı yaklaşık 800 baz puan arttı, nakit eğrisinin en başındaki haftalık faizler de yaklaşık yüzde 30 oldu.”

Pazar gününü Pazartesi’ye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 seviyesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren ve dün Türkiye piyasalarının kapanış saatlerinde 6.55 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 5.7503’e kadar geriledi. Daha sonra akşam saatlerinde 6 TL civarında seyretti.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ile gergin ilişkiler devam ederken AB ile ilişkileri toparlayabileceğini gösteren bir gelişme yaşandı. İki Yunan askerinin tahliye edilmesi yurtdışı fon akımlarına bağlı bir ekonomiye sahip olmamız nedeniyle pozitif. Ancak ABD’ye karşı adımlarımızın devam etmesi ise TL negatif bir sürecin yeniden kuvvetlenebileceği bir sürece girebileceğimiz endişelerini de gösteriyor” dedi.

Beyaz Saray yetkilisi Türkiye’de ev hapsinde bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde, ABD’nin Türkiye’ye daha fazla ekonomik baskı uygulayabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye ise ABD menşeli, aralarında bazı alkollü içkiler, kozmetik ürünleri ve motorlu taşıtların da bulunduğu ürünlerin ithalatın uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırıldı.

Bankacılar TCMB ve BDDK başta olmak üzere atılan adımların endişeleri azalttığını belirtirken ABD ile gerilen ilişkilerde siyasi söylemler takip edilmeye devam ediliyor.

Edirne’de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilirken, Yunanistan kararı memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise “Türkiye’nin Avrupa komşularından korkacak hiçbir şeyi yok. Demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye görmek istiyoruz” dedi.

Avrupa ile ilişkilerin tutuklu iki askerin serbest bırakılması ardından daha iyimser bir seyre yöneleceğine ilişkin beklenti oluşturduğunu belirten bankacılar bunun da TL’de pozitif yansıdığını söylediler.

Öte yandan piyasalarda bir diğer iyimserlik yaratan husus ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Perşembe günü küresel yatırımcılarla bir telekonferansla yatırımcı toplantısı düzenleyecek olması oldu. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 3,000 yatırımcı kayıt yaptırdı.

Tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Pazartesi günü yüzde 22.69 seviyesinden kapandıktan sonra bugün en düşük 20.85 seviyesini gördü. Spot kapanışta ortalama yüzde 21.02, valörde saat 1701’de son işlemde yüzde 21.37 seviyesindeydi.

İki yıllık eski gösterge tahvilin bileşik faizi ise Pazartesi günü yüzde 25.66 seviyesinden kapandı. Bugün ise yüzde 28.29’a kadar yükseldikten sonra spot kapanışta ortalama yüzde 28, valörde saat 1704’te son işlemde yüzde 28.27 seviyesindeydi. Buna göre sıkılaştırma adımları ardından son iki günde 263 baz puan yükseldi. REUTERS

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