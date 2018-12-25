Beckham çifti BBH’den 200 milyon TL kâr payı kazandı

David ve Victoria Beckham çifti, Victoria Beckham´ın moda tasarımı satışları ve David Beckham´ın görüntü haklarını elinde bulunduran Beckham Brand Holding´inden (BBH) 29.9 milyon sterlin yani 200 milyon 928 bin TL kar payı kazandı.

Haftasonu açıklanan hesaplara göre, Spice Girls grubunun menajeri olan Simon Fuller da holdingden 29.9 milyon sterlin (200.928 bin TL) kazandı.

Holdingin vergi öncesi gelirleri 19.9 milyon sterlinden (133 milyon TL) 15.7 milyon sterline (105 milyon TL) geriledi ancak karı 47.5 milyon sterlinden (319 milyon TL) 55.7 milyon sterline (374 milyon TL) yükseldi.

Çiftin kendi işlerinden kazandığı vergi öncesi gelirleri, David Beckham için 26.5 milyon sterlin olarak açıklanırken, Victoria Bekham´ın lüks giyim markası için 2 milyon sterlin zarar olarak açıklandı. NEO Investment Partners 2017 yılının Aralık ayında holdingin dijital operasyonları ve şirketin sabit aktiflerine 30 milyon sterlinlik bir yatırım yapmıştı.

DHA