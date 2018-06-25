Bedelli askerlik için kim ne kadar ödeyecek?

Seçim sonrası bedelli askerlik beklentisi yükseldi. Fiyat henüz belirlenmedi ancak bu rakamın 20 ile 30 bin TL arasında olması muhtemel. Peki bedelli askerlik için bu miktarlarda kredi çeken bir vatandaş kaç ay vadeyle ne kadar ödeme yapacak? İşte cevabı...

Binlerce vatandaşı ilgilendiren bedelli askerlik konusunda Başbakan Binali Yıldırım seçim sonrasını işaret etmişti. Konu hakkında son dakika açıklaması da Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ yaptığı açıklamada, “Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir.” ifadelerini kullandı.

Bedelli askerlik için belirlenen ücret henüz netleşmedi ancak daha önceki bedellilerin 30 bin ve 18 bin TL olmasından hareketle muhtemel senaryolardan biri bu rakamın 20 ile 30 bin lira arasında olması yönünde. Peki vatandaşlar bedelli askerlik için bir özel ve ya bir kamu bankasından 20 ve 30 bin TL’lik krediyi 12 ya da 24 ay vadeyle kullandıklarında ne kadar ödeyecekler? İşte cevabı: