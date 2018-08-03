Bedelli için kim kaç gün çalışacak?

Bedelli askerlik için ücret yurt içinde 15 bin TL, yurt dışında ise 2 bin euro olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışan bir vatandaş bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL'yi kazanmak için 280 gün çalışmak zorunda kalıyor. Yurt dışında yaşayanlar için ise 40 gün çalışarak bedelli parasını kazanıyor.

Bedelli askerlik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre adaylar 15 bin TL karşılığında 21 gün askerlik yapacak. Yurt dışında yaşayanlar ise 2 bin euro ödeyerek bedelli askerlikten faydalanacak. Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir vatandaş bedelli parasını ödemek için 9 aydan fazla bir süre çalışmak zorunda. Yurt dışında çalışan vatandaşlar için ise bu süre oldukça kısa. Bu hesap söz konusu süre boyunca kişilerin maaşlarına hiç dokunmadığı varsayılarak oluşturuldu.

Avrupa’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkeler ve ABD çalışma bakanlığı verileri baz alındığında en yüksek asgari ücreti 2 bin dolar ile ABD’de yaşayan vatandaşlar alıyor. Bu miktar Avrupa’nın para birimine çevrildiğinde 1.739 euro yapıyor. Yani ABD’de yaşayan bir vatandaşın bedelli için parasını kazanması için gereken süre bir aydan biraz fazla.

Bu durum Avrupa’da yaşayan Türkler için de geçerli. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi Avrupa’da yaşayan vatandaşların hiçbiri bedelli için iki ay çalışmayacak. Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir vatandaş ise bedelli parası için 280 gün çalışmak zorunda.

İLGİLİ HABER Bedelli parası hangi bankalara yatırılacak?