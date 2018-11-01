Bedelliden çılgın rakam bütçeye girdi

Bedelli askerlik için şimdiden devletin bütçesine çılgın bir para girdi. 8 milyar 700 milyon TL devletin kasasında. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM için bütçeden ayrılan miktardan katbekat daha fazla bir miktar bedelli için ödendi.

578 bin 887 vatandaş parasını ödedi ve bedelli askerlik başvurusunu tamamladı. Bu vatandaşların bir kısmı kışlalarına giderek 21 günlük askerlik görevlerini yaptı kimi ise gün bekliyor.

Devlet şimdiden 8 milyar 683 milyon 305 bin TL'yi kasasına koydu. Başvuru yapan kişi sayısı ise 724 bin 144 oldu. Yani daha para yolda.

DEVLET BÜTÇESİ İÇİN NE İFADE EDİYOR?

8 milyar 683 milyon 305 bin TL gözünüzde canlanmayabilir çünkü öyle bir parayı görmediniz. Milyarlarca TL'nin döndüğü devlet bütçesi için de hatırı sayılır bir meblağ bu.

TBMM için 2019 bütçe ödenek tavanı, 1 milyar 782 TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı için 2.818 milyar TL

Milli İstihbarat Teşkilatı için 2.157 milyar TL

İçişleri Bakanlığı için 8.572 milyar TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı için 4.168 milyar TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 2.544 milyar TL

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 2.573 milyar TL

Yukarıdaki rakamlar devlet kurumları için 2019 bütçesinde hesaplanan ödenek tavanları… Bedelli için şimdiye kadar devletin kasasına giren ücret bunların hepsinden fazla.