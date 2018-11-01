Bedelliden çılgın rakam bütçeye girdi

578 bin 887 vatandaş parasını ödedi ve bedelli askerlik başvurusunu tamamladı. Bu vatandaşların bir kısmı kışlalarına giderek 21 günlük askerlik görevlerini yaptı kimi ise gün bekliyor.
Devlet şimdiden 8 milyar 683 milyon 305 bin TL'yi kasasına koydu. Başvuru yapan kişi sayısı ise 724 bin 144 oldu. Yani daha para yolda.
8 milyar 683 milyon 305 bin TL gözünüzde canlanmayabilir çünkü öyle bir parayı görmediniz. Milyarlarca TL'nin döndüğü devlet bütçesi için de hatırı sayılır bir meblağ bu.
TBMM için 2019 bütçe ödenek tavanı, 1 milyar 782 TL oldu.
Cumhurbaşkanlığı için 2.818 milyar TL
Milli İstihbarat Teşkilatı için 2.157 milyar TL
İçişleri Bakanlığı için 8.572 milyar TL
Kültür ve Turizm Bakanlığı için 4.168 milyar TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için 2.544 milyar TL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için 2.573 milyar TL
Yukarıdaki rakamlar devlet kurumları için 2019 bütçesinde hesaplanan ödenek tavanları… Bedelli için şimdiye kadar devletin kasasına giren ücret bunların hepsinden fazla.
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