Belediye başkanının vakfı için Tuzla ormanı imara açıldı

Tuzla’daki ormanlık alan üniversite yapılmak üzere imara açıldı. Üniversite yapacak olan vakfın yönetiminde Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı da var.

İstanbul'un Tuzla İlçesi'ndeki önemli bir orman alanı imara açılıyor. Tartışma yaratan plan değişikliğinin odağında Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı'nın olduğu ortaya çıktı. Vakfın Mütevelli Heyet Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı da aynı zamanda Tuzla Belediye Başkanı olan Şadi Yazıcı. Yönetim kurulunda Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcıları Serhan Kural, Ahmet Çabuk, Mehmet Çelikel, Turgut Özcan ve İsmail Çolak ile bürokratlar yer alıyor. Yönetimindeki isimlerle dikkat çeken vakfın, Tuzla Tepeören'deki toplam 141 dönümlük ormanlık arazinin bir bölümünün üniversite alanı olarak düzenlenmesi talebi, 15 Mart tarihli İBB Meclis oturumunda tartışıldı.

ARAZİ SIK AĞAÇ DOKULU

Mevcut planlarda park, dere işletme bandı, orman alanında kalan parseller Ömerli İçme Suyu Havzası'nın koruma alanında kalıyor. Plan değişikliği ilgili hazırlanan raporda arazi ‘kısmen boş, kısmen sık ağaç dokulu' olarak tanımlandı. Plan değişikliği ile ilgili görüşü sorulan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü olumsuz görüş verdi. Müdürlük, planlama alanının Karağıl ve Kiremitdere devlet ormanlarının içinde yer aldığına dikkat çekti. Orman Kanunu'na tabi orman alanlarının imar uygulamasına ve planlamasına konu edilemeyeceği belirtildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda plan değişikliği nüfus donatı dengesinin iyileştirdiği, eğitim alanı donatısını artırdığı ve kamu yararı niteliği taşıdığı için uygun bulundu. Raporun altında plan değişikliğini talep eden vakfın yönetim kurulunda yer alan İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun raportörü Serhan Kural'ın da imzası yer aldı. Plan oy çokluğu ile kabul edildi.

MECLİS’TE BULUNAMAZLAR

Plan değişikliğini talep eden vakfın yönetiminde yer alan isimler ve ormanın imara açılması İBB Meclisi'nde oylama öncesinde tartışmaya neden oldu. CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, plan değişikliği raporunda imzası bulunan komisyon üyesi ve vakfın yönetim kurulu üyesi olan Serhan Kural'ın meclis salonunda bulunmasının etik olmadığını söyledi. Sağ, tamamı ormanlık alana yapılacak özel üniversiteye karşı dava açacaklarını belirtti. CHP'li Meclis Üyesi Tarık Balyalı da, başkan ve yardımcısının mecliste olmaması gerektiğini vurguladı.

VAKIF ARAZİSİ SANAYİCİLERİN

Eleştirilere yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Bir vakıf kurulmuş, mütevellisinde 32 tane organize sanayi kuruluşu başkanı ve önemli sanayiciler var. Üniversite kurmaya çalışan organize sanayi kuruluşu başkanları, sanayiciler ve akademisyenler bir araya geldi. Böylesine başarı hikayeleri batıda var ama bizde bu zihniyet yüzünden yok. Koç ve Sabancı üniversiteleri ormanlık alanda yapıldı ama bizim üniversitemiz ormanlık alanda değil. Burası sanayicilerin kendisinin satın aldığı bir üniversite alanı arazisi. Bu vakıf bir aileye, gruba ait değil. Bir senelik bir vakıf. Nisan ayında yapılacak yönetim kuruluna kadar Tuzla Belediyesi'nden arkadaşlarımızı yönetime aldık. Vakfın yönetimini kamu adına yönettik. Nisanda yapılacak genel kurulda yeni yönetim seçilecek” dedi.