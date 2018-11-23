Belediye bütçelerine seçim ayarı

Belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylardan 2019 yılının ilk çeyreğinde kesinti yapılmayacak.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kurumların, borçlarına karşılık vergi gelirleri üzerinden ayrılacak paylardan 2019’un Ocak, Şubat ve Mart aylarında yapılacak kesinti oranı, SGK’ya olan borçlar haricinde yüzde sıfır olarak belirlendi.
Hazine'ye 12.4 milyar lira borcu olan yerel yönetimlerin, 2017 yılı sonu itibarıyla SGK'ya da 8.7 milyar lira prim borcu bulunuyor.
Sayıştay’ın 2017 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetim raporu yayınlandı. Rapora göre, 30 büyükşehir belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 51 il belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesinden oluşan toplam 1397 belediyeden 1084’ünün SGK’ya olan toplam 8 milyar 784 milyon lira prim borcu var.
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