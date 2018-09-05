Belediyelere tur yasağı geliyor

Ardı ardına yayınlanan genelgelerle, kaçak acente ve tur organizasyonlarına savaş açan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), 2019 başında belediye, okul ve hastane gibi kurumlar tarafından gerçekleştirilen turlara da yasal bir düzenleme yapılacağını açıkladı.

Seyahat acenteleri dışındaki kurumların tur düzenlemesinin yasak olduğunu kaydeden TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Belediyeler ise ‘Biz ticari iş yapmıyoruz' diyorlar.

Yasal bir boşluk var orada; belediyelerimiz ve okullar tamamen bu yasal boşluktan yararlanıyorlar. 2019'dan itibaren bu yasal boşluk giderilecek. Yeni yasa 2019'un ilk aylarında çıkmış olacak. Bu kurumlar tur yapabilmek için bir seyahat acentesi ve bir rehberle çalışmak zorunda kalacaklar” açıklamasını yaptı.

100 ACENTEYE SORUŞTURMA

Türkiye Rehberler Birliği ile oluşturulacak ortak platformun tanıtımında konuşan Bağlıkaya, bakanlıktan alınan yetki doğrultusunda kaçak faaliyet gösteren 100'ün üstünde acentenin belge iptali için bakanlığa bildirimde bulunduklarını aktardı. Kaçak faaliyetlerde ciddi bir düşüş yaşandığını ve denetimlere devam edeceklerini aktaran Bağlıkaya, 2019 başından itibaren çok ciddi önlemler alacaklarını vurguladı.

3500 REHBER SİSTEME DAHİL EDİLECEK

Yapılan anlaşma ile “Rehber Seyahat Acentesi İşbirliği Platformu” adıyla yeni bir yapılanma hayata geçecek. TÜRSAB'a kayıtlı 7500 acente ile 7500 eylemli rehberin sistemde ortak çalışma yapması bekleniyor. Sistem sayesinde 3500 rezervde bekleyen rehberin iş hayatına katılması hedefleniyor.