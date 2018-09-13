AVM’lerden döviz kararına tepki! Yapmazlarsa çıkarız

Menkul ve gayrimenkul alım satım ile kiralama sözleşmelerinde döviz üzerinden belirlenmiş bedellerin 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü bu kararın bakanlık tarafından daha detaylı incelenebileceğini aksi takdirde AVM’lerin bankalara olan 15 milyar dolarlık borçlarını ödeyemeceği belirtti. Resmi Gazete’de yayınlanan karar Parekendeciler ‘olumlu’dedi. Birleşik Markalar Birliği Başkanı Sinan Öncel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Dövize dönmek istemeyen AVM’lerde mağazalar sözleşmelerini fesh eder” dedi.
Ayrıca yeni sözleşmelerin Türk lirasına dönülmesi halinde Belgü AVM’lerin günlük kurdan fiyatlarını belirleyeceğini söyledi. Belgü, “Belgü AVM’lerin bankalara 15 milyar dolar borcu var. Türk Lirası dönülürse her AVM kirasını günlük kurdan belirler. Aksi taktirde sektör sıkıntıya girebilir.” dedi.
Belgü bakanlığının bu konuya ilerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama getireceğini belirtti. Belgü, “Resmi Gazete’de karar yayınlandı. Ancak daha detayları belli değil. Şuan bunların konuşmak için çok erken. Eğer tamamen TL’ye dönülürse problemler yaşanır.”ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete’de yayınlanan karar Parekendeciler ‘olumlu’dedi. Birleşik Markalar Birliği Başkanı Sinan Öncel sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Mağazalar artık önünü görebilecek. Birçok firma 1 yıldan beri mağaza açamıyordu. Şimdi daha rahat hareket edebilecek. Ayrıca bu karar mağazacılara şöyle bir imkanda sağlıyor. Dövize dönmek istemeyen AVM’lerde mağazalar sözleşmelerini fes edebilecek.” ifadelerini kullandı.