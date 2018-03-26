‘Hiç full yok 100 lira 150 lira’

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 12 kuruş zam yapıldı. Bu zam ile birlikte benzin litre fiyatı 6 liraya yaklaştı. Sozcu.com.tr olarak İstanbul'daki araç sahiplerine yeni yapılan zammı nasıl değerlendirdiklerini sorduk. İşte vatandaşın benzin zammıyla ilgili yorumu...

Bugün Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, “27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.” denildi. Bu haber üzerine biz de İstanbullu araç sahiplerine mikrofon uzattık. Ancak aldığımız yorumlar hiç de iç açıcı değildi. Kimi vatandaş yapılan zamlarda depolarını dolduramadığını belirtikten kimisi vatandaşta günlük masrafından kısıp benzine ayırdığını söylüyor. Diğer bir vatandaş ise yapılan zammı az bulduğunu zam yapıldıkça İstanbul’daki araç sayısının daha da arttığını söyledi.

İşte benzin ve motorin litre fiyatlarının yıllara göre dağılımı;