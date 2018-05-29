Benzin fiyatları sabitlendikten sonra ne oldu?

Hükümet seçim öncesi yükselen kur maliyeti ve artan petrol fiyatlarının pompaya yansımaması için ÖTV gelirinden vazgeçerek benzin zamlarını halka yansıtmıyor.
Bu önlem 17 Mayıs tarihinde alındı. O tarihten bu yana kur ve petrol fiyatları yüzünden benzine 35 kuruş motorine ise 40 kuruş zam yapıldı.
Peki gelen zamlar yansımış olsaydı vatandaş benzin ve motorin fiyatını kaç liraya alacaktı?
İstanbul’da şuan benzin fiyatı 6.26 TL’den satılıyor. Bu zamlar yansıtıldığında ise fiyat 6.61 TL’ye çıkmış olacaktı. Motorin fiyatında ise 5.72’TL’den 6.12 TL’ye çıkacaktı.
Ankara’da ise şuan benzin fiyatı 6.29 TL’den satılıyor. Bu zamlar yansıtıldığında fiyat 6.64 TL’ye çıkmış olacaktı.Motorin fiyatında ise 5.75’TL’den 6.15 TL’ye çıkacaktı.
İzmir’de ise şuan benzin fiyatı 6.25 TL’den satılıyor. Bu zamlar yansıtıldığında fiyat 6.60 TL’ye çıkmış olacaktı. Motorin fiyatında ise 5.73’TL’den 6.13 TL’ye çıkacaktı.