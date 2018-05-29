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Benzin fiyatları sabitlendikten sonra ne oldu?

Hükümet 17 Mayıs'ta benzin ve motorinin fiyatını ÖTV gelirinden vazgeçerek sabitledi. Bu tarihten itibaren benzin ve motorine zam gelmedi. Eğer bu adım atılmamış olsaydı İstanbul'da benzin 6.61 TL, motorin ise 6.12 TL'ye satılacaktı. Bu zam miktarı bütçeden karşılanıyor. Bütçe açığı konusunda soru işaretleri oluşuyor.

Sozcu.com.tr
android-time 09:59 29 Mayıs 2018
Haberler Ekonomi
Benzin fiyatları sabitlendikten sonra ne oldu?
Hükümet 17 Mayıs'ta benzin ve motorinin fiyatını ÖTV gelirinden vazgeçerek sabitledi. Bu tarihten itibaren benzin ve motorine zam gelmedi. Eğer bu adım atılmamış olsaydı İstanbul'da benzin 6.61 TL, motorin ise 6.12 TL'ye satılacaktı. Bu zam miktarı bütçeden karşılanıyor. Bütçe açığı konusunda soru işaretleri oluşuyor.

Hükümet seçim öncesi yükselen kur maliyeti ve artan petrol fiyatlarının pompaya yansımaması için ÖTV gelirinden vazgeçerek benzin zamlarını halka yansıtmıyor.

Bu önlem 17 Mayıs tarihinde alındı. O tarihten bu yana kur ve petrol fiyatları yüzünden benzine 35 kuruş motorine ise 40 kuruş zam yapıldı.

Peki gelen zamlar yansımış olsaydı vatandaş benzin ve motorin fiyatını kaç liraya alacaktı?

İSTANBUL

İstanbul’da şuan benzin fiyatı 6.26 TL’den satılıyor. Bu zamlar yansıtıldığında ise fiyat 6.61 TL’ye çıkmış olacaktı. Motorin fiyatında ise 5.72’TL’den 6.12 TL’ye çıkacaktı.

ANKARA

Ankara’da ise şuan benzin fiyatı 6.29 TL’den satılıyor. Bu zamlar yansıtıldığında fiyat 6.64 TL’ye çıkmış olacaktı.Motorin fiyatında ise 5.75’TL’den 6.15 TL’ye çıkacaktı.

İZMİR

İzmir’de ise şuan benzin fiyatı 6.25 TL’den satılıyor. Bu zamlar yansıtıldığında fiyat 6.60 TL’ye çıkmış olacaktı. Motorin fiyatında ise 5.73’TL’den 6.13 TL’ye çıkacaktı.

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Son güncelleme: android-time 10:0029.05.2018
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