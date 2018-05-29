Benzin fiyatları sabitlendikten sonra ne oldu?

Hükümet 17 Mayıs'ta benzin ve motorinin fiyatını ÖTV gelirinden vazgeçerek sabitledi. Bu tarihten itibaren benzin ve motorine zam gelmedi. Eğer bu adım atılmamış olsaydı İstanbul'da benzin 6.61 TL, motorin ise 6.12 TL'ye satılacaktı. Bu zam miktarı bütçeden karşılanıyor. Bütçe açığı konusunda soru işaretleri oluşuyor.