Berat Albayrak Almanya’ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile görüştü. Albayrak ve Scholz, iki ülke bakanlık heyetlerinin çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül'de Berlin'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Albayrak ve Scholz görüşmesinde, ABD’nin yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.Bakan Albayrak ve Scholz, ekonomik iş birliğini güçlendirecek adımların atılması ve karşılıklı çalışmalara başlanması için görüş birliğine vardı. Albayrak ve Scholz, iki ülke bakanlık heyetlerinin çalışmalara başlamasının ardından, 21 Eylül’de Berlin’de bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

AA