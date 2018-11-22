KDV iadesinde yeni sistem geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Meclis komisyonunda açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, KDV iadelerinde çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, KDV iadeleri ile ilgili olarak, “Belirli şartları sağlayan mükelleflerimizin yeminli mali müşavirlerce hazırlanmış KDV iadesi tasdik raporuyla talep ettikleri KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin yapılacak ilk kontrollere göre 10 iş günü içerisinde teminat alınmaksızın iade edilmesini, kalan tutarın daha sonra yapılacak kontroller çerçevesinde iade edilmesini öngören çok daha hızlı ödemeyi öncelikleyecek yeni bir sistem oluşturacağız.” açıklamasında bulundu.

Albayrak burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Alınan tedbirlerin finansal piyasalar üzerinde olumlu etkileri görülmeye başlanmıştır.

2018 yıl sonu enflasyonu yüzde 20.8 hedeflenmektedir.

Yeni bir vergi veri analiz merkezi kuruyoruz.

AA