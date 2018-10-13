3 konseri iptal edildi! Berkay Arda’ya tazminat davası açabilir mi?

Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ı darp etmesi kamuoyunun gündemine oturdu. Berkay bir süre sahnelerden uzak kalacak. Ceza kanuna göre Berkay'ın Arda Turan'dan tazminat isteme hakkı var. Sanatçının ay sonuna kadar olan üç konseri iptal edildi. Berkay tazminat davası açarsa mahkeme arbedede Arda Turan ve Berkay'ın kusur oranlarına bakacak.

Arda Turan tarafından geçtiğimiz günlerde darp edilen şarkıcı Berkay’ın ay sonuna kadar vereceği üç konser iptal edildi. Sanatçının menajeri Haşim Umut Gülbay sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada ortada bir maddi kayıp olduğuna vurgu yaparak, “Berkay’ın ay sonuna kadar olan konserleri iptal. İlk olarak davanın manevi kısmı görülsün sonra şirket olarak da bir dava süreci görüşülecektir. Para şu an ikinci planda ancak, ortada bir maddi kayıp var” dedi.

MADDİ ZARARI KİM KARŞILAYACAK

Peki iptal olan konserlerin maddi zararı nasıl karşılanacak? Avukat Miray Erakman, Berkay’ın maddi zararını mahkemeye beyan ettiği takdirde Arda Turan’dan tüm zararını karşılayabileceğini söyledi. Erakman sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Berkay Bey isterse Arda Turan’a tazminat davası açması da mümkün. Yoksun kaldığı konserleri belgeli bir şekilde beyan ettiği takdirde tazminat davası da açılabilir. Çalışmadığı süre boyunca yaşadığı maddi kaybı Berkay, Arda Turan’dan alabilir.” dedi.

HASTANE SAHİBİ DE İSTERSE DAVA AÇABİLİR

Hastane sahibinin de isterse Arda Turan’a dava açabileceğini söyleyen Erakman, “Eğer hastanede silahın ateş alması sonucu bir müşteri kaybı olduysa firma sahipleri bu kaybı Arda Turan’dan tazminat yoluyla alabilir” ifadelerini kullandı. Mahkemeden çıkacak kararında alacağı tazminat rakamında etkili olacağını söyleyen Erakman, “Mahkemenin vereceği kusur oranı da bu konuda önemli olacak. Örneğin yüzde 20 Berkay yüzde 80 Arda Turan hatalıysa. Berkay açacağı tazminat davasının sadece yüzde 80’ini temin edebilir” dedi.

BERKAY’IN AVUKATI: TAZMİNAT GÜNDEMİMİZDE YOK

Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer’in sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şu an tazminat davası gündemimiz de yok” dedi.

Berkay’ın önümüzdeki günlerde gerçekleşecek konserleri nelerdi?

19 Ekim 2018, Cuma IF Ataşehir

20 Ekim 2018, Cumartesi Jolly Joker (Bursa)

27 Ekim 2018, Cumartesi Ooze Venue (İzmir)