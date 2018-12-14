Beş banka aracılığıyla altın tahvili ihracı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada pazartesi günü beş banka aracılığı ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının başlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pazartesi günü beş banka aracılığı ile altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracının başlayacağını açıkladı.

Albayrak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. Beş banka aracılığı ile Pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak” dedi.

Vatandaşlarımıza, altın birikimleri için güvenli bir yatırım aracı sunuyoruz. 5 banka aracılığı ile pazartesi günü başlayacak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ile, vatandaşlarımız hem kendileri kazanacak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacak. pic.twitter.com/63QnvyGijm — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 14 Aralık 2018

Hazine önümüzdeki hafta iç piyasada ayrıca bireysel yatırımcılara euro ve dolar cinsi bir yıl vadeli tahvil ihracı da gerçekleştirilecek. İlgili ihraç yıllar sonra Hazine’nin iç borç stoku içinde döviz payını ilk kez mevcut sıfır seviyesinden yükseltecek.