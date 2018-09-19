Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’dan TEMSA standına ziyaret

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlıların karayolu ulaşım sponsoru TEMSA’nın Hannover Ticari Araç Fuarı’ndaki standını ziyaret etti.

Stantta bulunan TEMSA Maraton hakkında yetkililerden bilgi alan Fikret Orman, aracı çok beğendiğini ifade ederken; TEMSA'ya Türk sporuna katkılarından dolayı teşekkür etti.

STANDINDA MİSAFİR ETTİ

Almanya'nın Hannover kentinde iki yılda bir düzenlenen ve otomotiv dünyasının en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Hannover Ticari Araç Fuarına otobüs ve midibüs pazarında son 4 yıldır Türkiye'nin pazar lideri konumunda bulunan TEMSA, üç gözde aracıyla katıldı. Maraton ve MD9 araçlarının yanı sıra, elektrikli otobüsü Avenue Electron'u fuardaki standında sergileyen TEMSA, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı da standında misafir etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Kurulu'nda yeniden Başkan olarak seçilen Fikret Orman, TEMSA standında TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım, TEMSA Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Uzunay, TEMSA Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ve TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan ile bir araya gelirken, fuarda yer alan araçlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Karayolu ulaşım sponsorluğu kapsamında Beşiktaş A Futbol Ta kımı'nın kullanımına sunulan TEMSA Maraton model otobüsle de yakından ilgilenen Başkan Fikret Orman, araçla ilgili incelemelerde bulundu.

HEPİMİZİ MUTLU ETTİ

Elektrikli araç konusunda dünyanın sayılı üreticileri arasında Aracı çok beğendiğini belirten Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Türk otomotiv sanayisinin en köklü şirketlerinden biri olan TEMSA'nın böylesine önemli bir organizasyonda yer alması; ilgi görmesi hepimizi mutlu ediyor. Burada Avenue Electron model araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldum. TEMSA'nın özellikle elektrikli araçlar konusunda dünyanın sayılı üreticileri arasına girmeyi başarmasının Türkiye ekonomisinin en büyük gurur kaynaklarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum ki; TEMSA ile 3 yıldır süregelen iş birliğimiz daha uzun yıllar boyunca kapsamı genişleyerek devam edecek. Bu vesileyle TEMSA'ya Türk sporuna, sporun birleştirici gücüne olan katkılarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.