BES’ten çıkanlar geri dönecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ‘yeniden yapılandırılarak daha sürdürülebilir hale getirileceği’ belirtilen Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) ‘zorunlu’ hale getirileceği iddia edildi. Buna göre, otomatik katılım ile sisteme girenlerin üç yıl boyunca sistemden çıkamayacakları öne sürüldü.

Hali hazırda sisteme katılan çalışanların ilk 2 ay içinde cayma hakları bulunuyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç da 11 Eylül'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 aydan 2 ile- 3 yıla kadar artırılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu açıklamıştı. 45 yaş altı tüm çalışanların işverenleri tarafından BES'e dahil edilmesini sağlayan otomatik katılım uygulaması, 2017 başında başlamıştı. Çıkışların bu kadar fazla oluşu ise ekonomi yönetimini memnun etmedi. Çalışanların sistemden üç yıl süreyle ayrılamayacağı bir düzenleme yapılırsa, her ay maaşlarından belli bir miktar kesilip tasarruf için emeklilik şirketlerine gönderilecek. Bu noktada iki önemli soru gündeme geliyor. Birincisi cayma hakkını kullanan çalışanlar yeniden sisteme mi alınacak, diğeri ise üç yıl sonunda cayma hakkını kullanmak isteyenlerin tasarruflarından kesinti yapılacak mı?

2017-2018' de kademeli olarak siteme yaklaşık 13.1 milyon kişi dahil edildi. Çalışanların yüzde 38'i sistemde kalarak, her ay düzenli tasarruf yapmaya devam etti. Ancak, 8 milyon çalışan cayma hakkını kullandı. AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, “Bireysel Emeklilik Sistemi ve otomatik katılım kapsamında yapılacak gelişmeler ve iyileştirmeleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

3.7 MİLYAR LİRA BIRAKTI

BES'de otomatik katılım 2017'de başladı ve istenilen sonuç elde edilemedi. 2017'de sisteme toplam 8 milyon 591 bin 784 kişi girdi ve yüzde 58'i sistemden ayrıldı. Sadece 3 milyon 600 bin kişi sistemde kaldı. Bu yıl ise 2018'de otomatik katılımın yeni etabı başlıyor. 1 Ocak'ta, 1.1 milyonu özel sektör, 261 bini memur olmak üzere 1.3 milyon çalışan BES'e dahil edildi. Temmuzda ağırlığı KOBİ'ler olmak üzere 3.1 milyon kişi sisteme girdi. 2018'de toplam 4.5 milyon çalışan otomatik BES'e dahil olması hedefleniyordu. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre otomatik BES sisteminde 5 milyon 7 bin 609 kişi bulunuyor. Fonun büyüklüğü ise 3.7 milyar lira oldu.