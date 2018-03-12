Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Philips'in Ceo’su Frans Van Houten'la görüşecek. Erdoğan son aylarda, Space X, General Electric ve Siemens gibi devlerin CEO'larını Beştepe'de ağırladı.

Beştepe CEO buluşmaları devam ediyor. SpaceX’in CEO’su Elon Musk, Siemens CEO’su Joe Kaeser ve General Electric’in CEO’su John Flannery’nin ardından Philips’in Ceo'su Frans Van Houten da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Beştepe’ye gelecek.

KASIM AYINDA ELON MUSK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmeler arasında en dikkat çekeni hiç kuşkusuz 8 Kasım 2017 tarihinde, Beştepe'de elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk ile biraraya gelmesiydi. Uzaya otomobil gönderen ilk insan olan Musk'ın Türkiye'yi terk etmesinin ardından kısa bir süre sonra SpaceX'in Turksat 5A uydusunu fırlatacağı açıklanmıştı.

SİEMENS CEO’SUNU GEÇEN AY KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen şubat ayında ise Siemens CEO'su Joe Kaeser’i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etmişti. TCDD 2013 yılında Siemens’ten yedi adet hızlı tren seti almıştı. Siemens, bu satın almayla Türkiye hızlı tren pazarına girmişti.

Geçen yıl Türkiye ile Almanya'nın ilişkilerinin en gergin olduğu dönemlerden birinde Siemens Türkiye'de YEKA rüzgar enerjisi ihalesini almıştı.



General Electric’in CEO’su Beştepe’de



Mayıs 2017’de Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin önde gelen şirketlerinin CEO ve fon yöneticilerini kabul etmişti.