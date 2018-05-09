Beştepe’de acil ekonomi toplantısı

Ekonomi yönetimi bugün Beştepe'ye acil toplantıya çağırıldı. Toplantı saat 14:00'da başlayacak. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılacak.

Toplantıya ilişkin Reuters’a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak toplantının bugün saat 14.00’da gerçekleştirileceğini, ilgili bakanlar ve üst düzey bürokratların toplantıya katılımının öngörüldüğünü söyledi.

Bir kaynak “Toplantıda kur dahil ekonomideki son gelişmeler ele alınacak” dedi. Toplantı kararının ortaya çıkmasının ardından dolarda bir miktar gerileme gözlendi.

Dolar/TL, Erdoğan’ın bugün ekonomi yönetimi ile bir araya geleceğine yönelik haberlerin kurdaki değer kaybına karşı bir önlem alınacağı beklentisi yaratmasıyla 4.30 seviyesinin altına kadar geriledi.

Bugün 4.3780 ile tarihi zirveyi gören, TCMB’nin döviz likiditesine yönelik adımları ardından 4.3545’ten 4.3450’ye kadar gerileyen dolar/TL, toplantı haberinin ardından ise 4.2737’ye kadar geriledi.

Merkez Bankası günlük döviz depo ihale tutarını 1.25 milyar dolardan 1.5 milyar dolara yükseltti. İhalelerde satılan toplam tutar 5.3 milyar dolardan 7.1 milyar dolara yükselebilecek.