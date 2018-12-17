Beyaz eşya satışları yüzde 18 geriledi

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 17 düşüşle 5.8 milyon adet oldu.
Beyaz eşya ihracatı Kasım ayında yüzde 9 artışla 1.84 milyon adet, Ocak-Kasım’da ise yüzde 6 artışla 17.68 milyon adet oldu.
Sektör üretimi Kasım’da yüzde 4 artışla 2.24 milyon, Ocak-Kasım’da ise yüzde 1 düşüşle 23.46 milyon adet olarak gerçekleşti.
REUTERS
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