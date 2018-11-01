Beyaz eşyada ne kadar indirim olacak?

Beyaz eşyadan alınan yüzde 6.7'lik ÖTV yıl sonuna kadar sıfırlandı. 2000 TL'lik bir beyaz eşyada indirimin yaklaşık 135 TL olması bekleniyor.

Albayrak dün katıldığı toplantıda beyaz eşya sektöründe yüzde 6.7'lik ÖTV oranının, yıl sonuna kadar sıfırlanacağını belirtti. Yetkililer bu yıl yüzde 16 daralan beyaz eşya sektörüne yönelik yapılan düzenlemenin aniden olduğunu bu nedenle ürün fiyatlarına bir kaç gün içerisinde yansıyacağını belirttiler. Peki hangi ürün ne kadar olacak?



ÖTV’NİN SIFIRLANDIĞI HESAPLA DURUM ŞÖYLE OLUYOR:



UFAK ZAMAN ALABİLİR

Beyaz eşyada ÖTV'nin yılsonuna kadar sıfırlanmasının beyaz eşya sektörüne olumlu yansıyacağını belirten Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Genel Sekreteri Ayşe Keskinkılıç sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “İndirim olacağı daha dün açıklandı. Firmalar operasyonel anlamda bir düzenlemeye gidecek. Bu nedenle indirimli fiyatların yansıması ufak bir zaman alabilir” dedi.

NASIL OLACAK BİLMİYORUZ

İsmini vermek istemeyen bir başka sektör yetkilisi ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şu an fiyatlarımız güncel değil. Bize yansıyan bir durumda daha olmadı. İndirimli fiyatların iç pazara ulaşması ortalama 1 haftayı bulur. Biz de şu an işleyiş nasıl olacak bilmiyoruz. Yetkili firmalardan bize ne zaman konu ile ilgili mail gelirse biz o zaman fiyatlarımıza yansıtırız.” ifadelerini kullandı.

BEYAZ EŞYA SATIŞLARI YÜZDE 37 GERİLEDİ

Türkiye Beyaz Eşya sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Ergün Güler, finansal piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle iç pazardaki küçülme ivmesinin artarak sürdüğünü belirterek; Eylül’de yüzde 37’ye çıkan daralmanın ilk dokuz ay itibarıyla da yüzde 16’yı geçtiğini söylemişti. İhracatın olumlu desteğinin etkisiyle ilk dokuz ayda sektördeki toplam daralmanın ise yüzde 1.9'da kaldığını belirten Güler, yıl sonunda ise sektörün yüzde 5'in üzerinde küçülmesini öngördüklerini söyledi.

“DARALMA EYLÜL AYINDA YÜZDE 37'YE ÇIKTI”

İlk dokuz aylık rakamlara ilişkin değerlendirme toplantısında konuşan Güler, ihracat ve iç pazar toplamına bakıldığında ise sektörün dokuz aylık dönemde yüzde 1.9 küçüldüğüne işaret ederek, “Finansal piyasalardaki dalgalanma sonucunda iç piyasada küçülme ivmesi artarak devam ediyor. Ağustos ayı özelinde yüzde 20 olan daralma Eylül ayında yüzde 37'ye çıktı” ifadelerini kullanmıştı.