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Beymen’den halka arz açıklaması

Halka arzı Mayıs ayında beklenen Beymen, çalışmalarını hızlandırırken, halka arzda uluslararası talep toplama BofA Merrill Lynch ve Citigroup tarafından yapılacak.

android-time 10:36 9 Nisan 2018
Haberler Ekonomi
Beymen’den halka arz açıklaması
Halka arzı Mayıs ayında beklenen Beymen, çalışmalarını hızlandırırken, halka arzda uluslararası talep toplama BofA Merrill Lynch ve Citigroup tarafından yapılacak.

Beymen tarafından bugün İngilizce yayımlanan basın bülteninde şirketin halka arzında uluslararası talep toplamanın BofA Merrill Lynch ve Citigroup tarafından yapılacağı ifade edildi.Yurtiçi talep toplama ise Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım tarafından yapılacak.

Açıklamada halka arz fiyatı yer almadı.

Bültende halka arz gelirlerinin öncelikle geçen yıl sonu itibariyle 217 milyon lira olan grup içi borçların ödenmesi, gelirden kalan kısmın ise 105 milyon dolara yakın olan sendikasyon kredisinin geri ödenmesi için kullanılacağı ifade edildi.

REUTERS

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