Bezos’un robot köpeği olay oldu

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos düzenlenen bir etkinliğe robot köpeği ile katıldı. Sosyal medya hesabından da konu ile ilgili paylaşımda bulunan Bezos, gündem yarattı.

CNBC’de yer alan habere göre Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos Amazon tarafından düzenlenen MARS 2018 konferansına robot köpeği ile katıldı. Robot köpeği görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Jeff Bezos, “Yeni köpeğimi MARS2018 konferansında bir yürüyüşe çıkardım” ifadelerini kullandı. SpotMini isimli robot köpek ise Boston Dynamics tarafından geliştirildi.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o — Jeff Bezos (@JeffBezos) 19 Mart 2018

KİŞİSEL SERVETİ 112 MİLYAR DOLAR

Online alışveriş devi Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos, 112 milyar dolarlık servetiyle Forbes’ın dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Ayrıca Bezos, 100 milyar dolar sınırını aşan ilk isim olarak da tarihe geçti.