Bezos’un robot köpeği olay oldu

CNBC’de yer alan habere göre Amazon’un kurucusu olan Jeff Bezos Amazon tarafından düzenlenen MARS 2018 konferansına robot köpeği ile katıldı. Robot köpeği görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Jeff Bezos, “Yeni köpeğimi MARS2018 konferansında bir yürüyüşe çıkardım” ifadelerini kullandı. SpotMini isimli robot köpek ise Boston Dynamics tarafından geliştirildi.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 19 Mart 2018