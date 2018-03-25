Bilinenin 2 katından fazla para toplamışlar

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank soruşturması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde yürütülen Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin tüm dosyaların İstanbul’da toplanması için Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Toplanan paranın 511 milyon TL olduğu bilgisinin aksine, yazıda “1 milyar 139 milyon TL değerinde para toplandığı anlaşılmıştır” denildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye genelinde yürütülen Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin tüm dosyaların İstanbul'da toplanmasına karar verdi. Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzası ile gönderilen yazıda önemli bilgiler yer aldı. Başsavcılık yazısında, sistem üzerinden toplanan paranın 1 milyar 139 milyon 972 bin TL olduğu kaydedilirken, sisteme para yatıran kişi sayısının da 132 bin 222 kişi olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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687 MİLYON TL GERİ ÖDEME YAPILMIŞ

Öte yandan, sisteme para yatıran katılımcılara toplam 687 milyon 838 bin 995 TL geri ödeme yapıldığı bilgisine yer verildi. Yazıda sistemdeki mal varlığı değerinin 58 milyon 126 bin TL olduğu belirtilirken, şirketlere sermaye olarak aktarılan para tutarının ise 128 milyon 490 bin TL olduğu kaydedildi.

ÖDENMESİ GEREKEN 2 MİLYAR 971 MİLYON TL

Başsavcılık yazısında, “Şirketlerin 2017 yılı itibari ile toplam 22 milyon 541 bin 596 TL zarar ettiği, sistemin kuruluşundan bu yana öngörüldüğü şekilde çalıştığının varsayılması halinde katılımcılara toplam 2 milyar 971 milyon 905 bin TL geri ödeme yapılması gerektiği, tespit edilen geri ödeme miktarının ise bu değerden hayli düşük olduğu, eldeki mal varlığı değerine göre sistemin aradaki farkı kapatabilecek bir ticari değer üretemeyeceğinin açık olduğu anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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PARAYI AKLAMAK İÇİN FİRMALAR KURMUŞLAR

Ayrıca yazıda, şüphelilerin sistemin kurulduğu ilk andan beri bu gerçeğin farkında oldukları ve nitelikli dolandırıcılık suçu işleme kastıyla hareket ettikleri belirtilirken, bu yolla elde ettikleri suç gelirini aklamak ve dolandırıcılık eylemini sürdürebilmek maksadıyla muhtelif firmalar kurma, temin ettikleri parayı yurt dışına kaçırma gibi eylemler gerçekleştirdikleri kaydedildi.

ANA SORUŞTURMA BÜNYESİNDE TOPLANMASI İSTENDİ

Soruşturmaya konu Çiftlik Bank sistemine ilişkin muhtelif il veya ilçelerde de soruşturmaların başlatıldığının anlatıldığı yazıda “Bazı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müracaatlar üzerine başlatılan soruşturmaların herhangi bir araştırma yapılmaksızın ‘eylemlerin hukuki ihtilaf niteliği taşıyıp suç teşkil etmeyeceği’ gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verilerek sonlandırıldığı, aynı eylemler ve faillerle ilgili birden fazla soruşturma yürütülmesinin hukuken mümkün olmadığı ve ayrıca adli sürecin sağlıklı ilerlemesini engelleyen farklı uygulamaların ortaya çıkmasına da sebep olduğu dikkate alınarak, adı geçen oluşuma ilişkin re'sen yahut mağdur müracaatları üzerine başlatılan soruşturmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yönelik yetkisizlik kararı verilerek dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığımızın ana soruşturması bünyesinde toplanması yönünde gereği rica olunur” denildi.